Бой Ломаченко - Линарес оказался на грани срыва - СМИ

Поединок украинского чемпиона WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса может не состояться в мае 2018 года, сообщает Boxing News 24.

По информации портала, промоутерская компания венесуэльского боксера Golden Boy Promotions против этого поединка 12 мая, как планировалось, поскольку в этот же день должен состояться реванш между Геннадием Головкиными и Саулем Альваресом.

Как отмечает медиа, в таком случае Ломаченко (10-1, 8 КО) может дебютировать в легком весе поединком против мексиканца Рэя Бельтрана (34-7-1, 21 КО) в тот же день, 12 мая.

Ранее промоутер украинца Боб Арум выразил надежду, что поединок его клиента против Линареса состоится в мае 2018 года, но представитель венесуэльца Эрик Гомес опроверг эту информацию.

Недавно Ломаченко рассказал о вероятном подписании контракта на следующий бой на протяжении недели: скорее всего, его оппонентом будет венесуэльский боксер Хорхе Линарес.

Позже американский чемпион мира WBC в легком весе Майки Гарсия (36-0, 30 КО) заявил о том, что готов отложить свой переход в полусредний вес для того, чтобы встретиться на ринге с украинским чемпионом мира WBO во втором полулегком весе.