"Библия бокса" назвала Усика бойцом года
Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признан лучшим бойцом 2018 года по версии "Библии бокса" - авторитетного журнала The Ring.
Лучшим тренером уходящего года The Ring назвал украинского тренера и отца чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Анатолия.
There can be only one. @usykaa is The Ring Magazine Fighter of the Year for 2018. All category winners revealed https://t.co/kcrpw1hvER #boxing pic.twitter.com/9JbbIobftG— Bible of Boxing (@ringmagazine) 28 декабря 2018 г.
Аналогичные решения по номинациям боксер и тренер 2018 года принял авторитетный портал Boxingtalk. Вторым бойцом года назван Василий Ломаченко.
Ранее абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе был признан лучшим боксером года по версии Yahoo! Sports.
Также Александр Усик был признан авторитетным порталом ESPN лучшим боксером 2018 года.
Перед этим авторитетное медиа Sports Illustrated назвало украинца лучшим боксером 2018 года вне зависимости от весовой категории.