"Библия бокса" назвала Усика бойцом года Сегодня, 14:03 141 Цей матеріал також доступний українською Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook Усик также стал боксером года по версии Boxingtalk

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик признан лучшим бойцом 2018 года по версии "Библии бокса" - авторитетного журнала The Ring.

Лучшим тренером уходящего года The Ring назвал украинского тренера и отца чемпиона мира WBA и WBO в легком весе Василия Ломаченко Анатолия.

Аналогичные решения по номинациям боксер и тренер 2018 года принял авторитетный портал Boxingtalk. Вторым бойцом года назван Василий Ломаченко.

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Ранее абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе был признан лучшим боксером года по версии Yahoo! Sports.

Также Александр Усик был признан авторитетным порталом ESPN лучшим боксером 2018 года.

Перед этим авторитетное медиа Sports Illustrated назвало украинца лучшим боксером 2018 года вне зависимости от весовой категории.