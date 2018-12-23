Беринчик вышел на бой с Кристобалем в образе Супер Марио
Украинский боксер Денис Беринчик на титульный бой против филиппинца Росеки Кристобаля вышел в образе героя видеоигр Супер Марио.
По дороге к рингу Беринчик перепрыгивал через игрушечные грибы и дрался с черепахами. И все это он делал под саундтрек со старой игры про Супер Марио на приставке Денди.
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Выход на ринг Дениса Беринчика. Как всегда на высоте???????????????? . Бьем двоечку - левый прямой, правый апперкот в область видео???? Подписываемся на ????@boxingglaz . Отмечаем друзей???? и приглашаем их в наше тайное сообщество "Всевидящее око бокса" . #бокс #к2промоушенс #беринчиккристобаль #вечербокса #бровары #boxing #k2promotions #berinchykcristobal #brovary #беринчик #berinchyk
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Дэн Беринчик опять оригинален)) выход в стиле супер Марио ????????????@berinchyk #бокс #boxing #k2
Стоит заметить, что боксер славится своими необычными выходами на бой. Он заходил в ринг закованный в оковы, в образе казака с булавой, римского легионера, в костюме медведя, а также подъезжал к рингу на мотоцикле.
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Напомним, Денис Беринчик завоевал пояс WBO International, победив техническим нокаутом в 7-м раунде филиппинца Росеки Кристобаля.