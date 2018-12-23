Беринчик вышел на бой с Кристобалем в образе Супер Марио Сегодня, 03:23 32 Цей матеріал також доступний українською Фото: K2Ukraine via Facebook Беринчик славится своими необычными выходами на бой

Украинский боксер Денис Беринчик на титульный бой против филиппинца Росеки Кристобаля вышел в образе героя видеоигр Супер Марио.

По дороге к рингу Беринчик перепрыгивал через игрушечные грибы и дрался с черепахами. И все это он делал под саундтрек со старой игры про Супер Марио на приставке Денди.

Стоит заметить, что боксер славится своими необычными выходами на бой. Он заходил в ринг закованный в оковы, в образе казака с булавой, римского легионера, в костюме медведя, а также подъезжал к рингу на мотоцикле.

Напомним, Денис Беринчик завоевал пояс WBO International, победив техническим нокаутом в 7-м раунде филиппинца Росеки Кристобаля.