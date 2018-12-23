Беринчик победил филиппинца Кристобаля и завоевал пояс WBO International Сегодня, 00:26 84 Цей матеріал також доступний українською Фото: K2Ukraine via Facebook Украинец завоевал титул чемпиона WBO International в легком весе

Украинский боксер легкого веса Денис Беринчик завоевал пояс WBO International, победив техническим нокаутом в 7-м раунде филиппинца Росеки Кристобаля.

Как передает Tribuna.com, это десятая победа для украинца в десяти поединках.

Украинец с первого раунда полностью доминировал над противником, хотя тот пытался отвечать. В третьем раунде Беринчик отправил филиппинца в нокдаун, а с четвертого каждый раунд зажимал соперника у канатов, бомбардируя того сильными ударами.

В седьмом раунде Беринчик зажал соперника в углу ринга, нанося серии ударов. Кристобаль не защищался, и судья остановил бой.