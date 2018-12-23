Беринчик назвал предпочтительного соперника после победы над Кристобалем
Украинский чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик заявил о том, что хотел бы подраться с Энтони Кроллой.
Комментируя слова британца о том, что для него украинский чемпион мира WBA и WBO Василий Ломаченко - это вызов, обладатель титула WBO International призвал его взяться сперва за серебряную медаль, а уже потом - за золотую, сообщает Сегодня.
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"Может, Василий Ломаченко ему скажет, побей Дениса Беринчика, а потом на меня выйдешь. Я бы с удовольствием приехал в Лондон и побоксировал с ним", - признался боксер.
Украинский боец добавил, что рассматривает свои шансы отлично, поскольку считает себя зрелым и состоявшимся боксером, который неплохо двигается и бьет, но при этом не имеет больших травм.
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"Будет ли для меня проходным соперником Рэй Бельтран? Ну ни фига себе проходной. Я не знаю, кто там проходной из топ-15. Там каждый ударит так, что можно покончить жизнь с собой", - отметил Беринчик.
Денис Беринчик завоевал пояс WBO International, победив техническим нокаутом в 7-м раунде филиппинца Росеки Кристобаля.