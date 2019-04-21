#
Иван Яковина
Область тьмы
Татьяна Ворожко
Как понять, что вас зомбируют
Сергей Фурса
Суд, ПриватБанк и последствия
Владимир Фесенко
Кого ведет за собой Зеленский?
Спецтема: Выборы президента Украины

Беринчик - Аракава. Украинец защитил титул интернационального чемпиона WBO - видео

Сегодня, 00:22
1906
Цей матеріал також доступний українською
Беринчик - Аракава. Украинец защитил титул интернационального чемпиона WBO - видео - фото

K2 Promotions

Беринчик выиграл решением судей

Украинский боксер Денис Беринчик победил Нихито Аракаву и защитил WBO International в легком весе.

В поединке, который состоялся в Киеве, небитый украинский боксер выиграл решением судей и тем самым одержал свою 11-ю победу из 11-ти на профи-ринге.

Все судьи отдали предпочтение Беринчику - 120:107, 118:109, 120:107. Украинец впервые защитил пояс WBO International в легком весе. 

Беринчик - Аракава. Видео боя

В рейтинговом поединке андеркарда его соотечественник Дмитрий Митрофанов нокаутировал испанца Хорхе Вальехо во втором раунде.

Митрофанов - Вальехо. Видео нокаута

В декабре 2018-го года Денис Беринчик завоевал пояс WBO International, победив техническим нокаутом в 7-м раунде филиппинца Росеки Кристобаля.

НВ

Теги:   WBO Денис Беринчик Бокс

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Подпишитесь на журнал НВ

Подписывайтесь на журнал НВ и читайте свежий номер прямо сейчас. Все подписчики также получают доступ к архивным выпускам журнала. Стоимость подписки на три месяца всего 59 гривен.

Подписаться и читать журнал

ТОП 3

Бокс

Вчера, 16:23

img
Когда и где смотреть бой Беринчик - Аракава
5821
Бокс

Сегодня, 00:22

img
Беринчик - Аракава. Украинец защитил титул интернационального чемпиона WBO - видео
1901
Бокс

Сегодня, 02:52

img
Украина получит чемпиона. Беринчик нацелился на бой с Ломаченко
1791

Главное

Бокс

Вчера, 16:23

img
Когда и где смотреть бой Беринчик - Аракава
Компании/Рынки

Вчера, 22:43

img
НБУ обеспокоен. Суд принял третье за три дня решение в пользу Коломойского
Страны

Сегодня, 05:28

img
Консерваторы попросят Мэй уйти в отставку до конца июня - Times