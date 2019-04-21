Беринчик - Аракава. Украинец защитил титул интернационального чемпиона WBO - видео Сегодня, 00:22 1906 Цей матеріал також доступний українською K2 Promotions Беринчик выиграл решением судей K2 Promotions

Украинский боксер Денис Беринчик победил Нихито Аракаву и защитил WBO International в легком весе.



В поединке, который состоялся в Киеве, небитый украинский боксер выиграл решением судей и тем самым одержал свою 11-ю победу из 11-ти на профи-ринге.

Все судьи отдали предпочтение Беринчику - 120:107, 118:109, 120:107. Украинец впервые защитил пояс WBO International в легком весе.

Беринчик - Аракава. Видео боя

В рейтинговом поединке андеркарда его соотечественник Дмитрий Митрофанов нокаутировал испанца Хорхе Вальехо во втором раунде.

Митрофанов - Вальехо. Видео нокаута

В декабре 2018-го года Денис Беринчик завоевал пояс WBO International, победив техническим нокаутом в 7-м раунде филиппинца Росеки Кристобаля.



НВ