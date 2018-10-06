Белью рассказал о единственном требовании Усика в контракте боя

Тони Белью считает, что Александр Усик чувствует неуверенность перед боем против него

Почетный чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC Тони Белью раскрыл секрет, на каком пункте в контракте боя настаивал его будущий соперник - абсолютный чемпион мира в крузервейте Александр Усик.

В интервью Give Me Sport британец заявил, что Усик согласился со всеми условиями договора в его первоначальной версии, но настоял на пункте о реванше.

"Знаю, что это нормальная практика в современном боксе, но если ты так уверен в себе и такой же фаворит, каким был Дэвид Хэй, то о пункте про реванш точно думать не должен. Так что Усик все-таки считает меня в какой-то мере опасным противником", - сказал Белью.

Бой Усик - Белью состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере, на его кону будут стоять все четыре титула украинца.

По словам украинца, одной из причин драться с британцем было желание встретиться в будущем на ринге с чемпионом мира WBO, IBO, IBF и WBA в супертяжелом весе Энтони Джошуа.