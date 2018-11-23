23 ноября 2018, пятница

Белью после поражения от Усика завершил карьеру

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За свою карьеру профи Белью победил в 30-ти боях из 34-х

За свою карьеру профи Белью победил в 30-ти боях из 34-х

Британский боксер Тони Белью объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения от украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

Об этом он объявил посредством своего аккаунта в Twitter. В 34-х поединках на профи-ринге британец одержал 30 побед (20 - нокаутом), потерпел три поражения и довольствовался одной ничьей.

"Пришло время покинуть ринг. Гонг прозвучал в последний раз. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую получал за все годы выступлений", - написал 35-летний Белью.

Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе добавил, что это не конец его истории, поэтому призвал следить за ним после завершения профессиональной карьеры. 

В ночь на воскресенье, 11 ноября, в британском Манчестере украинский абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте победил Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После поединка британец заявил, что проиграл одному из лучших боксеров мира, назвав украинца сильнейшим соперником, с которым дрался.

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