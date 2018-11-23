Белью после поражения от Усика завершил карьеру

За свою карьеру профи Белью победил в 30-ти боях из 34-х

Британский боксер Тони Белью объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения от украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

Об этом он объявил посредством своего аккаунта в Twitter. В 34-х поединках на профи-ринге британец одержал 30 побед (20 - нокаутом), потерпел три поражения и довольствовался одной ничьей.

It is time for me to finally leave the ring, the bell has rung for the final time and I want to thank you all for the support you have given me over the years, it is not the end of my story though so keep an eye on https://t.co/hsCbVmBcMc #bomberbellew #retirement pic.twitter.com/jDUdFZWiB5 — Tony Bellew (@TonyBellew) 22 ноября 2018 г.

"Пришло время покинуть ринг. Гонг прозвучал в последний раз. Хочу поблагодарить всех за поддержку, которую получал за все годы выступлений", - написал 35-летний Белью.

Экс-чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе добавил, что это не конец его истории, поэтому призвал следить за ним после завершения профессиональной карьеры.

В ночь на воскресенье, 11 ноября, в британском Манчестере украинский абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте победил Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После поединка британец заявил, что проиграл одному из лучших боксеров мира, назвав украинца сильнейшим соперником, с которым дрался.