Белью после поражения от Усика завершил карьеру

Британский боксер Тони Белью объявил о завершении профессиональной карьеры после поражения от украинского абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика.

Об этом он объявил посредством своего аккаунта в Twitter. В 34-х поединках на профи-ринге британец одержал 30 побед (20 - нокаутом), потерпел три поражения и довольствовался одной ничьей.

It is time for me to finally leave the ring, the bell has rung for the final time and I want to thank you all for the support you have given me over the years, it is not the end of my story though so keep an eye on https://t.co/hsCbVmBcMc #bomberbellew #retirement pic.twitter.com/jDUdFZWiB5