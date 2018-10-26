Белью пообещал избить Усика и "забрать его душу"

Британский боксер Тони Белью выразил уверенность в своей победе над украинским боксером Александром Усиком в бою, который состоится 10 ноября в Манчестере.
"Я не думаю о том, что я могу побить Усика, я знаю это. 10 ноября я собираюсь побить монстра. Я сломаю его и заберу его душу", - сказал Белью в интервью Daily Mirror.
Недавно украинский боксер Александр Гвоздик предрек Александру Усику больше сложностей в бою против Тони Белью, чем против Мурата Гассиева.
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе Усик - Белью состоится 10 ноября 2018 в английском Манчестере. По его кону будут стоять все четыре титула украинца.
В июльском финале Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в тяжелом весе Усик победил россиянина Мурата Гассиева и стал абсолютным чемпионом мира, а также обладателем трофея Мухаммеда Али.
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