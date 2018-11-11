Белью о своем поражении от Усика: Я проиграл одному из лучших боксеров мира

Британский боксер Тони Белью дал свой комментарий после поражения в бою за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против украинца Александра Усика.

"Я сделал все, что мог. Он исключительный боец, Александр Усик - великий чемпион", - цитирует слова Белью Sport Arena.

Британец признал победу украинского боксера абсолютно честной и заслуженной.

"Я проиграл одному из лучших боксеров мира, он выиграл абсолютно честно, он удивительный боксер. Александр - ты великий чемпион, ты величайший человек, с которым я когда либо делил ринг".

Также 35-летний британец назвал украинца сильнейшим соперником, с которым дрался.

"Его очень трудно просчитать, он очень умный и исключительный боец. В боксе он добился всего, я сегодня дрался с самым лучшим соперником. Но в жизни иногда приходится проигрывать", - сказал он.

Как передает iSport.ua, британец также отметил, что Усик "способен покорить супертяжелый вес".

"Честно говоря, я даже не помню, сколько раундов прошло. Если не ошибаюсь, то я упал в 8-м раунде. Как бы там ни было, до конца еще было очень далеко. Сегодня Усик показал, что такое бокс мирового класса, и что значит Олимпийский чемпион. Я благодарен ему за этот бой, за эту возможность, и желаю ему только успеха в дальнейшем. Он способен покорить супертяжелый вес”,- заявил Белью после боя.

Напомним, в ночь на воскресенье, 11 ноября, на стадионе в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в крузервейте Александр Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

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