Белью назвал себя самым сложным соперником Усика в его карьере до сих пор

Белью убежден в своей победе над Усиком

Британский боксер Тони Белью убежден, что до сих пор украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик не дрался с таким же сложным соперником, как он.

На пресс-конференции, посвященной поединку, 35-летний британец отметил, что впервые в своей карьере 31-летний украинец будет драться с оппонентом, который верит в свою победу, сообщает Sky Sports.

"При всем величии предыдущих соперников, с которыми он дрался, никто из них не был смел и убежден в своей победе", - заявил Белью.

Британский боксер пообещал, что эта ситуация изменится 10 ноября, когда состоится бой. По его словам, он не просто думает или верит, что окажется сильнее, а знает, поскольку "знает всегда".

"Не стоит забывать и о том, что в отличие от Усика, у меня есть удар, которым я "выключаю свет" в мгновение ока", - похвастал Белью.

Сообщалось, что поединок между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе и британцем за все четыре титула украинца состоится 10 ноября 2018 года в английском Манчестере. Сразу после прибытия в Лондон к украинскому боксерому наведались допинг-офицеры, и он сдал допинг-тест.

Усику к бою против Белью помогает готовиться украинский экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко. Накануне абсолютный чемпион мира впервые встретился со своим будущим соперником британцем Тони Белью в дуэли взглядов.