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BBC номинировала Усика на звание зарубежного спортсмена года

Сегодня, 19:50
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Опрос завершится в 16.00 по Киеву 15 декабря

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинский абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик вошел в четверку претендентов на получение награды лучшему зарубежному спортсмену 2018 года по версии британской BBC.

Конкурентами боксера стали американская гимнастка Симона Байлз, чешская сноубордистка Эстер Ледецка, а также итальянский гольфист Франческо Молинари.

Впервые со времен учреждения награды за победителя могут голосовать респонденты за рубежом Соединенного королевства. Опрос завершится в 16.00 по Киеву 15 декабря.

Как отмечает медиа, Усик провел "блестящий" год, в котором стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе всего за 15 боев на профи-ринге, победив Майриса Бриедиса, Мурата Гассиева и Тони Белью на их территории.

11 ноября в британском Манчестере абсолютный чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

После этого Усик поднялся на третье место в рейтинге лучших боксеров мира по версии авторитетного портала BoxRec, опередив своего соотечественника Василия Ломаченко.

 

Теги:   WBC Александр Усик IBF WBA WBO Бокс

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