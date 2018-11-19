19 ноября 2018, понедельник

Авторитетное медиа опубликовало рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от веса

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Усик (справа) и Ломаченко входят в четверку лучших боксеров мира по версии The Ring
Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Усик (справа) и Ломаченко входят в четверку лучших боксеров мира по версии The Ring

Украинский абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик поднялся на четвертое место в рейтинге лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии авторитетного издания The Ring.

Согласно обновленному ранжиру, тяжеловес покинул пятую строчку и обошел представителя Казахстана Геннадия Головкина, который теперь занимает его предыдущую позицию.

Лидером рейтинга остается украинский чемпион мира по версии WBA в легком весе и по младшей версии WBO в полулегком весе Василий Ломаченко.

Второе место у американца Теренса Кроуфорда, третье - у мексиканца Сауля Альвареса. Строчки с шестой по 10-ю в порядке убывания занимают: Наойя Инуэ (Япония), Майки Гарсия (США), Срисакет Сор Рунгвисаи (Таиланд), Эррол Спенс (США) и Донни Ньетес (Филиппины).

В ночь на воскресенье, 11 ноября, в британском Манчестере Усик победил британца Тони Белью. Бой завершился нокаутом в 8-м раунде.

Позже команда украинца сообщила, что тот не будет проводить бой с россиянином Денисом Лебедевым в первом тяжелом весе, но может встретиться с российским супертяжем Александром Поветкиным. Не исключается и бой против экс-лучшего боксера мира вне зависимости от весовой категории Андре Уорда.

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