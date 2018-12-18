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Анатолий Ломаченко стал лучшим боксерским тренером года по версии Sports Illustrated

Сегодня, 15:41
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Ломаченко-старший помогал в 2018 году выиграть и отстоять титулы своему сыну, Усику и Гвоздику

Фото: Фан-страница Усика и Ломаченко в Facebook

Украинец Анатолий Ломаченко был признан лучшим тренером по боксу в 2018 году по версии Sports Illustrated.

Как отмечает авторитетное издание, специалист помогал выигрывать и защищать чемпионские титулы как Василию Ломаченко, так и другим своим соотечественникам Александру Усику и Александру Гвоздику.

Под его руководством сын выиграл пояса WBA и WBO в легком весе, а Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе, а также отстоял титулы в поединке против Тони Белью.

Кроме того, Анатолий Ломаченко подготовил к успешному бою за титул полноценного чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе Гвоздика.

Ранее Василий Ломаченко возглавил рейтинг лучших боксеров мира вне зависимости от весовой категории по версии этого же издания.

Вместе с тем, Sports Illustrated назвал Усика лучшим боксером 2018 года по своей версии.

Теги:   Александр Усик Василий Ломаченко Бокс

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