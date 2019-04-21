Американский боксер защитил титул чемпиона мира после удара ниже пояса - видео
Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд защитил свой пояс, победив Амира Хана техническим нокаутом.
Американский боксер сумел отправить в нокдаун британского визави уже в первом раунде, но тот все же сумел продержаться до шестой трехминутки.
Именно в ней Кроуфорд нанес Хану удар ниже пояса, из-за чего соперник восстанавливался пять минут, но в итоге врач сообщил, что боец не может продолжать поединок.
Как отмечает авторитетный аккаунт On The Ropes в Twitter, американец выглядел сильнее на протяжении всего боя.
Осенью 2018-го года украинский легковес Василий Ломаченко заявлял, что проиграет Кроуфорду, если их бой состоялся бы сейчас.
Ранее американец объединил чемпионские титулы и стал третьим абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории.
НВ