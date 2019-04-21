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Американский боксер защитил титул чемпиона мира после удара ниже пояса - видео

Сегодня, 15:52
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Американский боксер защитил титул чемпиона мира после удара ниже пояса - видео - фото

Reuters/Andrew Couldridge

В первом раунде Кроуфорд отправил Хана в нокдаун

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд защитил свой пояс, победив Амира Хана техническим нокаутом.

Американский боксер сумел отправить в нокдаун британского визави уже в первом раунде, но тот все же сумел продержаться до шестой трехминутки.

Именно в ней Кроуфорд нанес Хану удар ниже пояса, из-за чего соперник восстанавливался пять минут, но в итоге врач сообщил, что боец не может продолжать поединок.

Как отмечает авторитетный аккаунт On The Ropes в Twitter, американец выглядел сильнее на протяжении всего боя.

Осенью 2018-го года украинский легковес Василий Ломаченко заявлял, что проиграет Кроуфорду, если их бой состоялся бы сейчас.

Ранее американец объединил чемпионские титулы и стал третьим абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории.

НВ

Теги:   WBO Бокс

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