Американский боксер защитил титул чемпиона мира после удара ниже пояса - видео Сегодня, 15:52 1623 Цей матеріал також доступний українською Reuters/Andrew Couldridge В первом раунде Кроуфорд отправил Хана в нокдаун Reuters/Andrew Couldridge

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд защитил свой пояс, победив Амира Хана техническим нокаутом.



Американский боксер сумел отправить в нокдаун британского визави уже в первом раунде, но тот все же сумел продержаться до шестой трехминутки.

Именно в ней Кроуфорд нанес Хану удар ниже пояса, из-за чего соперник восстанавливался пять минут, но в итоге врач сообщил, что боец не может продолжать поединок.

The fight is stopped on a low blow from Crawford!



Crawford gets the TKO. He looked like the best in the world tonight.#CrawfordKhan pic.twitter.com/lSSnNUGr0r — On The Ropes (@OTRboxingshow) 21 апреля 2019 г.

Как отмечает авторитетный аккаунт On The Ropes в Twitter, американец выглядел сильнее на протяжении всего боя.

Осенью 2018-го года украинский легковес Василий Ломаченко заявлял, что проиграет Кроуфорду, если их бой состоялся бы сейчас.

Ранее американец объединил чемпионские титулы и стал третьим абсолютным чемпионом мира в своей весовой категории.

НВ