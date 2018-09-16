Альварес победил Головкина, завоевав титул чемпиона мира в среднем весе

В Лас-Вегасе, штат Невада, в ночь с 15 на 16 сентября состоялась повторная встреча между чемпионом мира в среднем весе по версиям WBC, WBA Super и IBO Геннадием Головкиным и экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Саулем Альваресом.

Об этом сообщает CNN.

Противостояние проходило на равных, но по итогам 12 раундов судьи отдали победу Альваресу — 114:114, 115:113, 115:113. Это первое поражение Головкина на профессиональном ринге.

Напомним, первая встреча Головкина с Альваресом состоялась в сентябре минувшего года. Тогда судьи зафиксировали ничью. С тех пор Геннадий Головкин провел один поединок, нокаутировав в мае Ванеса Мартиросяна. Альварес отбывал дисквалификацию после допингового скандала.

Ранее сообщалось, что если у Головкина не получится организовать бой против Сауля Альвареса, он проведет поединок с доселе небитым украинцем Сергеем Деревянченко за титул IBF.