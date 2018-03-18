Александр Гвоздик - Мехди Амар. В Нью-Йорке начался бой за титул временного чемпиона WBC

На кону поединка - титул временного чемпиона мира по версии WBC

В Нью-Йорке на легендарной арене Madison Square Garden начался бой украинского полутяжеловеса Александра Гвоздика против француза Мехди Амара.

На кону поединка - титул временного чемпиона мира по версии WBC.

Победитель станет обязательным соперником сильнейшего по итогам боя между чемпионом WBC Адонисом Стивенсоном и претендентом на титул Баду Джеком, которые выйдут на ринг 19 мая.

По мнению букмекеров, наш спортсмен является безоговорочным фаворитом боя.

Так, на победу Александра Гвоздика компания 1xBet принимает ставки с коэффициентом 1,015. На успех его оппонента – 27,0. Ничья в данном противостоянии оценивается в 34,0.

Букмекерская контора William Hill принимает ставки на победу Гвоздика с коэффициентом 1,01. В свою очередь выигрыш француза оценивается в 19,0 Ничья традиционно наименее вероятная - 34,0.

Напомним, в январе промоутер украинца Боб Арум заявил о том, что украинец будет драться с французом Мехди Амаром в андеркарте чемпионского боя в первом полусреднем весе между Амиром Имамом и Хосе Карлосом Рамиресом.

Перед этим стало известно, что команда украинца Александра Гвоздика обратилась к Всемирной боксерской организации (WBO) с просьбой назначить его официальным претендентом на бой против российского чемпиона по этой версии Сергея Ковалева.

Ранее промоутер украинского бойца Боб Арум объявил о том, что его клиент стал обязательным претендентом на поединок против россиянина.