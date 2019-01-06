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15-летняя украинка выиграла турнир по теннису в Гонконге, обыграв 23-летнюю чешку

Сегодня, 11:58
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Призовой фонд турнира - $25 тыс.

НОК Украины / Twitter

15-летняя харьковчанка Дарья Лопатецкая стала победительницей турнира ITF World Tennis Tour в Гонконге.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального олимпийского комитета Украины.

В финале соревнований украинская теннисистка в двух этапах (сетах) взяла первенство у 23-летней чешки Барборы Штефковой со счетом 6:4 и 6:2.

По информации Большого тенниса Украины, призовой фонд соревнований составляет 25 тысяч долларов.

За победу теннисистка также получит 50 очков в зачет рейтинга WTA (Женской теннисной ассоциации).

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Теги:   Спорт Тенис

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Сегодня, 11:58

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