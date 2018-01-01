Знаковые лица Майдана пять лет назад и сейчас

1

Человек и фортепиано

У них были резиновые дубинки и слезоточивый газ, у него – фортепиано и музыка. Фотографию, на которой львовянин Маркиян Мацех играет на желто-голубом инструменте перед цепью правоохранителей на улице Банковой, увидел весь мир. Для Революции Достоинства снимок стал не менее знаковым, чем кадры пылающего Майдана.



Они будут позже. Тогда же, в начале декабря 2013-го, угроза наихудшей силовой развязки лишь витала над массовыми демонстрациями в Киеве. Хотя позади уже были и избиение студентов на Майдане, и первые силовые действия со стороны протестующих – противостояние на Банковой 1 декабря.

"Нужно было придумать какой-то мощный символ, который бы снова вернул события в мирное русло", - рассказывал впоследствии львовский IT-специалист Андрей Меаковский, автор того самого фото. Вместе c другом-музыкантом Маркияном Мацехом и его отцом Олегом они втроем организовали акцию Пианино для Беркута. Покупка подержанного фортепиано обошлась им в 500 грн, еще 300 грн отдали за настройку инструмента. Раскрасили в цвета украинского флага – и привезли под Администрацию президента, установив прямо перед оцеплением силовиков.

"Я сел и сыграл 64-й опус Шопена. Это первое, что пришло в голову и одно из первых произведений, которые я научился играть", - вспоминал позже Мацех, который еще за полгода до событий в столице организовал схожую акцию Уличное фортепиано во Львове.

Звуки "инструмента свободы", как называли его сами организаторы акции, распространились гораздо дальше Банковой. Фортепиано стало символом ненасильственных инициатив Майдана и позже зажило своей жизнью – его поставили у стен киевской мэрии, где с тех пор ежедневно звучала музыка.

Все трое вдохновителей акции сегодня живут в Украине и пытаются менять ее к лучшему. Андрей Меаковский и Маркиян Мацех – успешные специалисты IT-сферы. Мацех является сооснователем стартапа Senstone – портативного инновационного гаджета дла записи идей, который способен мгновенно переводить голосовое сообщение в текст. Идея львовских специалистов получила огромную популярность на Kickstarter, собрав более $500 тыс. и положительные отзывы ведущих профильных СМИ - The Verge, Business Insider, Mashable. Сейчас компания готовится к первым продажам, а сам Мацех осенью 2018 года выиграл всеукраинский конкурс Ukrainian IT Awards в номинации Product Management. Кроме того, в 2016 году Мацех объездил с уличными "концертами" на фортепиано десяток городов Нидерландов – так львовянин пытался убедить голландцев голосовать "за" на важнейшем для Киева нидерландском референдуме о поддержке соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Его отец Олег Мацех, в прошлом бизнесмен и медик-стоматолог, является эффективным общественным активистом. После Революции Достоинства он стал одним из основателей Реанимационного пакета реформ – крупнейшей в Украине коалиции общественных организаций, объединившихся ради продвижения реформ в стране.