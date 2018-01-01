Знаковые лица Майдана пять лет назад и сейчас
Сегодня, 14:34416
Сегодня, 14:34416
У них были резиновые дубинки и слезоточивый газ, у него – фортепиано и музыка. Фотографию, на которой львовянин Маркиян Мацех играет на желто-голубом инструменте перед цепью правоохранителей на улице Банковой, увидел весь мир. Для Революции Достоинства снимок стал не менее знаковым, чем кадры пылающего Майдана.
Они будут позже. Тогда же, в начале декабря 2013-го, угроза наихудшей силовой развязки лишь витала над массовыми демонстрациями в Киеве. Хотя позади уже были и избиение студентов на Майдане, и первые силовые действия со стороны протестующих – противостояние на Банковой 1 декабря.
"Нужно было придумать какой-то мощный символ, который бы снова вернул события в мирное русло", - рассказывал впоследствии львовский IT-специалист Андрей Меаковский, автор того самого фото. Вместе c другом-музыкантом Маркияном Мацехом и его отцом Олегом они втроем организовали акцию Пианино для Беркута. Покупка подержанного фортепиано обошлась им в 500 грн, еще 300 грн отдали за настройку инструмента. Раскрасили в цвета украинского флага – и привезли под Администрацию президента, установив прямо перед оцеплением силовиков.
"Я сел и сыграл 64-й опус Шопена. Это первое, что пришло в голову и одно из первых произведений, которые я научился играть", - вспоминал позже Мацех, который еще за полгода до событий в столице организовал схожую акцию Уличное фортепиано во Львове.
Звуки "инструмента свободы", как называли его сами организаторы акции, распространились гораздо дальше Банковой. Фортепиано стало символом ненасильственных инициатив Майдана и позже зажило своей жизнью – его поставили у стен киевской мэрии, где с тех пор ежедневно звучала музыка.
Все трое вдохновителей акции сегодня живут в Украине и пытаются менять ее к лучшему. Андрей Меаковский и Маркиян Мацех – успешные специалисты IT-сферы. Мацех является сооснователем стартапа Senstone – портативного инновационного гаджета дла записи идей, который способен мгновенно переводить голосовое сообщение в текст. Идея львовских специалистов получила огромную популярность на Kickstarter, собрав более $500 тыс. и положительные отзывы ведущих профильных СМИ - The Verge, Business Insider, Mashable. Сейчас компания готовится к первым продажам, а сам Мацех осенью 2018 года выиграл всеукраинский конкурс Ukrainian IT Awards в номинации Product Management. Кроме того, в 2016 году Мацех объездил с уличными "концертами" на фортепиано десяток городов Нидерландов – так львовянин пытался убедить голландцев голосовать "за" на важнейшем для Киева нидерландском референдуме о поддержке соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.
Его отец Олег Мацех, в прошлом бизнесмен и медик-стоматолог, является эффективным общественным активистом. После Революции Достоинства он стал одним из основателей Реанимационного пакета реформ – крупнейшей в Украине коалиции общественных организаций, объединившихся ради продвижения реформ в стране.
До начала Революции достоинства Олеся Жуковская - 21-летний фельдшер из Тернопольской области - последний раз была в Киеве восьмиклассницей. Следующий повод приехать в столицу случился в ночь на 30 ноября 2013-го. Увидев кадры жестокого силового разгона Евромайдана у монумента Независимости, юная медсестра приехала на Майдан уже четыре дня спустя - и провела там всю зиму, лишь время от времени возвращаясь в родной Кременец, чтобы подлечить простуды. И показаться на глаза родителям - живой.
Начав с волонтерской помощи на кухне, девушка быстро влилась в ряды "медицинской сотни". Тогда у всех на слуху были имена руководителя медицинской службы Майдана Олега Мусия (впоследствии возглавил Минздрав и был избран нардепом) и известного врача Ольги Богомолец (сегодня возглавляет парламентский комитет здравоохранения). Квалифицированные и самоотверженные усилия обоих в ходе Революции достоинства позволили создать эффективную и организованную медслужбу. Ее основой были десятки медиков-волонтеров, чьими силами вначале лечили кашель, а затем - спасали жизни. Среди них - и Олеся Жуковская.
"Сначала все было мирно и тихо. Активисты простужались, кому-то становилось плохо - мы оказывали первую медицинскую помощь, разносили лекарства, дежурили в КГГА. А затем началось пекло", - вспоминала Жуковская в одном из интервью. Она работала в наиболее горячие дни противостояния - как сказали бы сейчас, "на передке". Признавалась, что впервые осознала серьезность ситуации в ходе столкновений на улице Грушевского.
"В ночь на 20-е [января 2014-го] недалеко от меня упала шумовая граната, немного оглушила. Тогда мне впервые стало страшно", - рассказывала она журналисту НВ Кристине Бердинских.
Однако самое страшное ждало Жуковскую, как весь Майдан, ровно через месяц. 20 февраля мир оцепенел от новостей из Киева, где десятками начали расстреливать активистов Революции достоинства. А фотоленты ведущих агентств облетел снимок окровавленной девушки в медицинской форме с большим красным крестом - Олеси Жуковской.
Снайпер тяжело ранил ее в шею вблизи Лядских ворот на Майдане. "Я умираю", - успела написать девушка в соцсети уже по дороге в больницу. Ее спасли чудом: пуля не задела сонную артерию, а "скорую" не пришлось ждать - машина дежурила в считанных метрах от раненой медсестры.
Пройдя реабилитацию, Жуковская осталась в Киеве. Сейчас она завершает учебу в Национальном медицинском университете им. А. Богомольца и надеется стать гастроэнтерологом. Годы после революции принесли ей орден За мужество, несколько зарубежных поездок вместе с другими активистами Майдана (включая встречу с президентом Франции Франсуа Олландом и украинской диаспорой в разных странах), а еще - смешанные чувства из-за текущих украинских реалий.
"За какие перемены в стране положила свои жизни Небесная сотня? Перемен к лучшему нет. Неужели их смерть была напрасной? - говорила девушка в одном из интервью в начале 2018-го. - Но жить нужно - не только за себя, но и за тех людей, которые остались на Майдане навсегда".
"Это и мое будущее тоже. Мне жить в этой стране", - так 3 января 2014 года украинский армянин Сергей Нигоян объяснил журналисту НВ Кристине Бердинских, зачем почти месяц назад он приехал на киевский Майдан.
Его будущее должно было исчисляться многими годами, но ограничилось днями. Около 6 утра 22 января 2014-го Сергея убили в ходе противостояния с бойцами Беркута на улице Грушевского в Киеве. Через несколько часов там же погиб белорус Михаил Жизневский.
Тогда никто не знал, что еще месяц спустя в центре Киева лишатся жизней десятки человек, а потому первые две жертвы стали рубежом Майдана.
20-летнего Нигояна убила свинцовая картечь, выпущенная со стороны кордона спецназовцев; 25-летнего Жизневского - патрон для принудительной остановки транспортных средств, используемый лишь силами МВД.
Ни один из них не был этническим украинцем, хотя Нигоян родился и вырос в Украине, а Жизневский переехал сюда из Беларуси за восемь лет до начала Майдана.
Оба участвовали в киевских протестах практически с самого начала – Жизневский примкнул к товарищам по УНА-УНСО, хотя сам не состоял в организации, а Нигоян приехал из родного села Березноватовка (Днепропетровская область) в одиночку, по зову сердца, ничего не сказав родителям. Оба состояли в самообороне Майдана, жили его жизнью, мечтали о будущем.
Однако вместо этого открыли счет Небесной сотне: в длинной череде жертв Революции Достоинства их имена и лица украинцы запомнили первыми. Задолго до того, как они появились на городских муралах, табличках с названиями улиц, площадей и школ. И Нигоян, и Жизневский посмертно были награждены званием Героя Украины.
К Народному руху Украины Дмитрий Ярош, по его собственным словам, примкнул еще в эпоху развала СССР, после чего стал одним из основателей всеукраинской организации Тризуб имени Степана Бандеры, возглавляя ее в течение многих лет.
Однако лишь Евромайдан и протестная зима 2013-2014 сделала его имя известным всей стране, впоследствии открыв Ярошу путь и в украинскую политику.
С началом массовых протестов в Киеве 42-летний Ярош выступил инициатором создания движения Правый сектор. Это объединение националистических организаций называло своей целью "устранение режима внутренней оккупации", стояло у истоков создания Самообороны Майдана и стало воплощением наиболее радикальных его сил. Ярош был их лицом, силовые действия - методом, балаклавы и коктейли Молотова – наиболее распространенными атрибутами.
"Действия Правого сектора вытеснили с полос [мировых СМИ] словосочетание "мирный протест, но в то же время Правый сектор вынудил власть прислушаться к Майдану и отменить законы 16 января", - писала Украинская правда 4 февраля 2014 года в предисловии к первому большому интервью Яроша в украинских СМИ. К тому времени мир узнал о Правом секторе прежде всего из-за активного участия его сторонников в силовом противостоянии "майдановцев" с правоохранителями 19-22 января 2014-го.
Через месяц, 20 февраля, на исходе наиболее трагического дня Майдана – расстрелов на улице Институтской – именно Яроша и его окружение позвал на переговоры тогда еще президент Виктор Янукович. Правому сектору было предложено подписать соглашение о прекращении конфликта.
"Я отказался это сделать. Сказал, что мы марионетками никогда не были и не будем. И Виктор Федорович, давайте выводите войска, потому что начнется партизанская война по всей Украине", - рассказывал впоследствии Ярош. Через два дня Янукович сбежит, а для Яроша начнется политический этап его карьеры.
В марте 2014 года он заявил о своем решении баллотироваться в президенты – в итоге на выборах он занял 11-е место, набрав 0,7 % голосов. Большего успеха Ярош достиг в ходе парламентской кампании – он был избран депутатом Верховной Рады от одного из округов в Днепропетровской области. Все эти годы Ярош остается внефракционным нардепом.
С началом российской агрессии на востоке Украины лидер Правого сектора активно участвовал в организации добровольческих батальонов для противостояния с РФ – для этого в рамках организации был создан Добровольческий украинский корпус. Участвовал в боях и сам – был ранен под Донецком в январе 2015-го.
Осенью 2015 года Ярош заявил о своем выходе из Правого сектора – мол, как революционная структура организация выполнила свою миссию. "Пришло время сосредоточиться на построении государства. […] Теперь мы хотим предстать […] как общенациональное патриотическое движение с целью объединить всех патриотов Украины, – заявил Ярош. - Без маргинального радикализма, но и без либеральной демагогии".
Политик объявил о создании Украинской добровольческой армии, командиром которой остается до сих пор. В ноябре 2018 года он заявил, что "не претендует ни на какие мандаты и должности", поддержав выдвижение кандидатуры Руслана Кошулинского в президенты Украины от партии Свобода и других националистических сил.
Дмитрий Булатов – один из наиболее противоречивых "выходцев" с Майдана, но в то же время – безусловно знаковая фигура событий Революции достоинства.
Зимой 2013-2014 года бизнесмен Булатов стал одним из организаторов Автомайдана - стихийного объединения автомобилистов, проводившего многочисленные акции в поддержку Евромайдана. Начав с символического автопробега по Киеву 30 ноября 2013-го, на утро после избиения и разгона активистов в центре столицы, Автомайдан превратился в мобильное подразделение протестного движения – с "филиалами" во многих крупных городах страны.
"Автомайдановцы" организовывались для патрулирования улиц; блокады административных зданий и дорог; транспортировки и эвакуации участников Революции достоинства, а также для акций давления на руководство страны – включая поездки к Виктору Януковичу в Межигорье, визиты к особнякам генпрокурора Виктора Пшонки, премьера Николая Азарова, главы МВД Виталия Захарченко и т.д.
Лицо Автомайдана, Булатов получил еще большую известность после нашумевшей истории с его похищением. 22 января 2014 года он пропал и вышел на связь лишь спустя 8 дней. Булатов заявил, что его похитили и пытали неизвестные, после чего вывезли за город и выбросили из машины – активист пешком добрался до одного из сел Киевской области.
И хотя впоследствии озвучивались версии о том, что лидер Автомайдана мог частично инсценировать и приукрасить эту историю, кадры с окровавленным Булатовым мгновенно облетели соцсети и стали дополнительным катализатором протестов – особенно на фоне предыдущих случаев избиения "евромайдановцев".
Затем Булатов улетел на лечение в Ригу и вернулся в Украину лишь в конце февраля, после завершения ключевых событий Революции достоинства.
В первом "постмайданном" правительстве Булатова назначили министром молодежи и спорта (проработал на посту до конца 2014 года), однако его деятельность с тех пор неизменно сопровождали скандалы. Так, еще весной 2014-го, узнав об отдыхе Булатова в Доминиканской Республике и других крупных личных тратах, соратники по Автомайдану потребовали от него отчета по средствам, собранным в поддержку протестного движения.
В 2015 году Булатов заявил, что его мобилизовали в армию – экс-министр служил на востоке Украины и демобилизовался в 2016-м году.
А недавно Булатов вновь получил солидную должность – в июне 2018 года он стал заместителем главы Государственного агентства резерва (Госрезерва).
Главным “автором” Майдана стал украинский народ, отказавшийся мириться с обманом режима Виктора Януковича, резко сменившего курс с евроинтеграционного на пророссийский, и с жестоким разгоном мирно протестующих против этого студентов.
Майдан дал мощный толчок развитию в Украине гражданского общества, которое способно влиять на происходящее, заставлять власть к нему прислушиваться или эту власть сменить.
Опыт единства и взаимного доверия украинцев во время Революции Достоинства позволил жителям страны поверить в себя и свою способность отстаивать собственные интересы. Они начали активно брать на себя ответственность за свое будущее и требовать справедливости.
Свидетельством этого стали волонтерское и добровольческое движения, особенно в начале боевых действий на востоке Украины, гражданский контроль расследования резонансных дел - таких, в частности, как убийство херсонской активистки Екатерины Гандзюк и правозащитницы Ирины Ноздровской, пристальное внимание общественности к громким делам, которые в условиях режима Януковича могли бы быть успешно “замяты”.
Владимир Парасюк получил экономическое образование во Львовском национальном университете имени Ивана Франко. Он был членом студенческого братства и рассказывал, что получил военную подготовку в лагерях разных патриотических организаций, в том числе был членом Конгресса украинских националистов. По словам Парасюка, до Майдана у него была небольшая студия, которая занималась видеосъемкой праздников.
На Майдане 26-летний Парасюк возглавил одну из сотен, став известным в масштабах страны и не только 21 февраля 2014 года.
В этот день еще не сбежавший Виктор Янукович и лидеры объединенной оппозиции Арсений Яценюк, Олег Тягнибок и Виталий Кличко подписали соглашение об урегулировании кризиса. По условиям соглашения, Янукович должен был оставаться президентом до выборов, которые должны были состояться после конституционной реформы, “но не позже декабря 2014 года”.
“Без приглашения добравшийся до микрофона, Парасюк сказал то, без чего революция потеряла бы одну из самых главных фаз или не состоялась бы вообще.
Парасюк заявил, что нельзя договариваться с Виктором Януковичем, как это сделали лидеры оппозиции, нельзя продлевать его правление, а нужно идти до конца”, написал в конце 2014 журнал Новое Время, назвавший Парасюка Личностью года и поместивший его на обложку.
Он тогда заявил, что объединенная оппозиция до 22:00 следующего дня должна потребовать отставки Януковича, иначе его сотня “пойдет на штурм с оружием”.
Заявление Парасюка поддержали присутствующие на Майдане активисты, в том числе лидер Правого сектора Дмитрий Ярош. В ночь с 21 на 22 февраля Янукович сбежал из Киева, а затем и вовсе покинул Украину. Вечером 22 февраля Рада отстранила Януковича от власти в связи с его побегом.
После Майдана Парасюк пошел добровольцем в батальон Днипро, где был командиром 4-й роты. В это время батальон обеспечивал проведение выборов в нескольких районах Донецкой области, охраняя избирательные участки, участвовал в освобождении Мариуполя в июне 2014 года, а с августа того же года - в боях за Иловайск. Под Иловайском Парасюк, получил осколочное ранение в голову, попал в окружение и два дня провел в плену. Рассказывал, что его не узнали, и потому отпустили.
В 2014 году Парасюк прошел в Раду как самовыдвиженец в одном из округов Львовской области. Он входит в комитет по вопросам предотвращения и противодействия коррупции. Попав в Раду, Парасюк часто выглядит белой вороной на фоне профессиональных политиков, проявляя излишнюю эмоциональность. Например, после принятия закона о запрете депутатам проходить в Раду с оружием он отказался проходить досмотр. Кроме того Парасюк несколько раз дрался с коллегами по парламенту.
Еще два человека, без который события пятилетней давности представить невозможно - Андрей Парубий и Степан Кубив.
С ноября 2013 года по февраль 2014 года Парубий, на тот момент нардеп от Батькивщины, фактически был комендантом Майдана, руководителем его палаточного городка и отрядов Самообороны Майдана. После подписания соглашения между Виктором Януковичем и представителями оппозиции, в ночь на 22 февраля, Парубий объявил, что Майдан полностью контролирует Киев.
“Нам важно, и мы уже сейчас взяли под контроль весь правительственный квартал. Седьмая сотня Самообороны стоит в Верховной Раде”, - заявил тогда Парубий со сцены Майдана. Он рассказал, что сотни Майдана охраняют Раду, Кабмин, Администрацию президента и МВД, а милиционеров Парубий призвал переходить на сторону Майдана.
После бегства Януковича и.о. президента Александр Турчинов назначил Парубия секретарем СНБО. В то время, когда Парубий занимал эту должность, Россия незаконно аннексировала Крым и начала войну на Донбассе.
7 августа 2014 года, Парубий объявил о своей отставке с должности секретаря СНБО, отказавшись комментировать это решение.
Вскоре он ушел из политсовета Батькивщины. На внеочередных выборах в Раду в 2014 году Парубий стал депутатом уже по партийному списку Народного фронта, в котором занимал четвертое место.
В декабре 2014 года Парубий занял должность первого вице-спикера Рады. 14 апреля, после того, как спикер Рады Владимир Гройсман был назначен премьером, Парубий был избран на освободившуюся должность. Он занимает ее до сих пор. Парубий также является членом СНБО.
Еще один нардеп от Батькивщины Степан Кубив стал комендантом Дома Профсоюзов, в котором размещался Штаб национального сопротивления.
После победы Революции Достоинства 24 февраля 2018 года Кубив был назначен главой Нацбанка, а с 28 февраля вошел в состав СНБО. Занимал эти должности до июня 2014 года.
На внеочередных выборах 2014 года Кубива избрали народным депутатом по списку БПП. С января 2015 года он был представителем президента в Раде.
С апреля 2016 года Кубив - вице-премьер-министр Украины – Министр экономического развития и торговли в правительстве Гройсмана.
“Ладно, давайте серьезно. Вот кто сегодня до полуночи готов выйти на Майдан? Лайки не считаются. Только комментарии под этим постом со словами "Я готов". Как только наберется больше тысячи, будем организовываться”, написал у себя в Facebook тогда еще журналист и активист Мустафа Найем после того, как правительство Азарова распорядилось приостановить процесс подготовки Соглашения об ассоциации Украины с ЕС.
Cчитается, что именно этот пост Мустафы Найема, в котором автор призвал украинцев выходить на главную площадь страны протестовать против смены курса на евроинтеграцию режимом Виктора Януковича, дал старт Евромайдану. В следующем посте он назвал место и время встречи первых активистов – 22:30 под монументом Независимости.
22 ноября 2013 года впервые выходит в эфир Громадське, над созданием которого работал Найем. Оно стало одним из основных источников информации о Майдане.
Найем освещал события Евромайдана, в частности, его разгон силовиками 30 ноября 2013 года и был активным участником всех последовавших событий.
В 2014 году Найема избрали в Раду по списку Блока Петра Порошенко. После этого он был куратором запуска патрульной полиции в ряде украинских городов.
В июле 2016 года Найем вошел в состав правления партии Демократический Альянс, в ноябре того же года вышел из него. Несмотря на то, что он входит в фракцию БПП, Найем - один из самых активных критиков действующего президента Петра Порошенко.
Михаил Гаврилюк, более известный как казак Гаврилюк, родился в 1979 году. По словам самого Гаврилюка, его семья была очень бедной, поэтому в детстве его отправили в интернат, в котором он “с горем пополам” закончил 9 классов. После этого он не стал продолжать образование и начал ездить на заработки. До Майдана Гаврилюк работал строителем и прорабом либо жил в селе и занимался приусадебным хозяйством, когда не мог найти работу.
Гаврилюк стал известным после появления видео того, как над ним издеваются бойцы спецназа на Грушевского. Инцидент произошел 22 января 2014 года. Гаврилюка раздели на улице при температуре около -10 градусов и избили, сняв видео, которое фактически случайно попало в Сеть. 23 января стало известно, что Гаврилюк жив и получает медицинскую помощь в штабе Самообороны Майдана.
Гаврилюк рассказывал журналистам, что после избиения его привезли в райотдел милиции, и он потерял там сознание. Милиционеры вызвали ему скорую, и ночь он провел в больнице. Проснувшись утром, Гаврилюк вернулся на Майдан, взяв для этого обувь раненого соседа по палате, тоже активиста Майдана, которого родственники увезли домой. Штаны и куртку ему дал один из задержанных еще в автозаке, в котором их везли в райотдел.
После произошедшего Гаврилюк остался в рядах активистов и стал знаменитостью. На Майдане он оставался в качестве обозного (завхоза) Четвертой казацкой сотни и занимался обеспечением всего необходимого для 130 человек, участвовавших в протестах.
В 2014 году Гаврилюк некоторое время провел на фронте в зоне АТО, у него есть удостоверение участника боевых действий. Он рассказывал, что в это время волонтер Сергей Бирюков и Виктор Романюк, сейчас нардеп от Народного фронта, убедили его баллотироваться в Верховную Раду. Гаврилюк стал народным депутатом от Народного фронта, выиграв выборы в мажоритарном округе Киевской области. Он рассказывал, что после избрания поступил в колледж и планирует получить высшее юридическое образование.
В качестве депутата Гаврилюк не запомнился ни яркими выступлениями, ни законопроектами, но несколько раз все равно становился героем новостей - СМИ писали о том, что он женился на 22-летней студентке, с которой познакомился на Майдане, и сбрил усы.
Однажды раз Гаврилюка обвинили в нападении - блогер Василий Крутчак заявил, что тот ударил его в Раде, опубликовав видео инцидента. Сам Гаврилюк сказал, что просто резко обернулся в его сторону, чтобы отказаться отвечать на вопросы блогера, из-за чего тот испугался и потерял равновесие.
Становился Гаврилюк и объектом троллинга - после того, как в Сети появились фото с Гаврилюком, сидящим в пустом сессионном зале Рады - он выглядел спящим. Соцсети отреагировали на это фото множеством ироничных постов. Примерно через неделю фотокорреспондент Влад Содель опубликовал фото, на которых видно, что Гаврилюк на самом деле не спит, а читает Конституцию Украины.
Фото: EPA, Андрей Меаковский, НВ, via Facebook, detector.media