Я хочу проголосовать на выборах, но буду не в Украине. Что мне делать?
23 февраля, 09:17675
23 февраля, 09:17675
31 марта в Украине состоятся очередные президентские выборы. В этом году Центризбирком зарегистрировал рекордное для страны количество кандидатов — 44 человека.
Для сравнения, на прошлых выборах, которые прошли в 2014-м, в президенты баллотировался 21 кандидат. Меньше всего кандидатов было на самых первых президентских выборах в независимой Украине в 1991 году — всего 6 человек. И в 2014-м, и в 1991-м президента смогли выбрать за один тур. В остальных случаях — в два тура.
А вот президентские выборы в 2004-м, которые сопровождались протестами и привели к Оранжевой революции, на данный момент единственные за всю историю, где было целых три тура голосования.
Проголосовать на выборах может каждый гражданин Украины, достигший 18-ти лет.
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Каждый избиратель по закону имеет право изменить место голосования. Сделать это можно до 25 марта.
Основную информацию по этой теме вы можете найти на сайте Сервисы Государственного реестра избирателей.
Для начала проверьте, включены ли вы в список избирателей вообще. Сделать это можно во вкладке “Проверка включения”. Необходимо будет указать электронную почту, на которую вам вышлют проверочный код.
Если окажется, что вас по какой-то причине нет в реестре избирателей, по этой ссылке детально расписано, что делать в таком случае.
Вы должны точно знать, в какой стране и городе будете находиться 31 марта. Заходите сюда или сюда, на сайт Министерства иностранных дел, и ищете ближайший к вашему предполагаемому местонахождению участок.
Иногда случается, что один округ обслуживает сразу несколько регионов, а может, даже и стран. Описание границ каждого участка вы также найдете по ссылке выше.
Поэтому будьте готовы к тому, что вам придется запланировать дополнительное краткосрочное путешествие в день выборов.
В соответствующем дипломатическом учреждении — украинском посольстве или консульстве в стране вашего местонахождения — уточните, как именно сможете подать заявление о включении вас в реестр избирателей на определенном заграничном участке.
Вам могут назначить время для личного визита, но некоторые дипучреждения принимают документы также и онлайн, по электронной почте.
К письму приложите документы, которые подтверждают, что в эти даты вы будете за границей: это могут быть авиабилеты, приглашение принимающей стороны, если вы едете по работе, договор аренды жилья, подтверждающий, что вы находитесь в той или иной стране продолжительное время, путевка в санаторий, если вы уехали на отдых, также — справка внутренне перемещенного лица, если вы выехали в связи с событиями в Крыму или на Донбассе.
Берете документ, подтверждающий ваше украинское гражданство — ваш заграничный, служебный или дипломатический паспорт, и 31 марта приходите на выбранный участок с 08:00 до 20:00 по местному времени.
Помните, что вы можете выбрать только одного кандидата из списка. На данный момент графы “Против всех” нет, хотя в Верховной Раде зарегистрирован законопроект с предложением вернуть ее к президентским выборам в марте. Но если парламент этого не сделает и все останется как есть, постарайтесь отдать свой голос тому, кто вам больше импонирует.
Детальнее о процедуре голосования за границей можно прочитать здесь, на сайте Министерства иностранных дел Украины. Там же можно найти онлайн-форму заявления избирателя о смене места голосования.