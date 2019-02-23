Я хочу проголосовать на выборах, но буду не в Украине. Что мне делать?

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Что происходит?

31 марта в Украине состоятся очередные президентские выборы. В этом году Центризбирком зарегистрировал рекордное для страны количество кандидатов — 44 человека.

Для сравнения, на прошлых выборах, которые прошли в 2014-м, в президенты баллотировался 21 кандидат. Меньше всего кандидатов было на самых первых президентских выборах в независимой Украине в 1991 году — всего 6 человек. И в 2014-м, и в 1991-м президента смогли выбрать за один тур. В остальных случаях — в два тура.

А вот президентские выборы в 2004-м, которые сопровождались протестами и привели к Оранжевой революции, на данный момент единственные за всю историю, где было целых три тура голосования.

Проголосовать на выборах может каждый гражданин Украины, достигший 18-ти лет.

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