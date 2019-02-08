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В чем суть медицинской реформы Ульяны Супрун и почему это кому-то не нравится

8 февраля, 13:32

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С чем связан скандал вокруг Ульяны Супрун?


5 февраля Окружной админсуд Киева временно запретил и. о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун выполнять свои обязанности. Такое решение суд принял в рамках рассмотрения административного иска к Супрун со стороны Игоря Мосийчука, нардепа от Радикальной партии Олега Ляшко.

Мосийчук просит суд признать, что у Супрун нет полномочий руководить Минздравом. Ее временное отстранение от должности – не окончательное решение суда, а мера обеспечения иска на время рассмотрения дела. Решающее заседание суда должно состояться 15 февраля.

Игорь Мосийчук / Кадр из видео телеканала Newsone

Однако даже такой шаг в отношении Ульяны Супрун, которую считают одним из наиболее эффективных реформаторов в нынешнем Кабмине, вызвал волну негодования. В поддержку руководителя Минздрава высказались многие общественные и политические деятели, профильные ассоциации и западные дипломаты.

Максимально пристально следить за ситуацией пообещали посольства США и Швейцарии в Украине, посол Великобритании Джудит Гоф, посол Канады Роман Ващук. О своей поддержке Супрун заявили также президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и весь Кабмин. Минюст пообещал обжаловать решение суда.

Сама Ульяна Супрун напомнила, что тот же Окружной админсуд Киева ранее уже рассматривал аналогичные иски против команды Минздрава и не удовлетворил ни один из их. "А именно – в 2017 году судьи этого суда приняли два постановления, которые установили правомерность моего назначения правительством и возложения на меня исполнение обязанностей министра здравоохранения Украины", - напомнила Супрун.

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Почему ее на самом деле хотят отстранить?

 

Истинная причина кампании против Ульяны Супрун, длящейся не первый год и теперь достигшей своего апогея, связана с ее антикоррупционными усилиями, убеждены сторонники нынешнего руководителя Минздрава и многие аналитики.

"Я думаю, что это атака коррупционеров высочайшего уровня руками Ляшко и зависимого судьи", - поделился мнением с НВ народный депутат и известный антикоррупционный активист Егор Соболев.

С тех пор, как летом 2016 года Супрун приступила к исполнению обязанностей министра здравоохранения, она поддержала и существенно развила усилия своих предшественников по искоренению коррупции в медицине. Прежде всего речь идет о ликвидации непрозрачных схем закупки лекарств.
 

 
Еще в 2015 году Минздрав начал закупать медикаменты через международные организации - в частности, ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents. Супрун жестко следовала этой тактике и ее результаты оказались более чем показательны: согласно данным Счетной палаты, по итогам периода с 2015-го по лето 2017 года закупка лекарств через иностранные организации (а не через Минздрав, как ранее) сэкономила до 40% бюджетных средств, выделенных на медикаменты. Некоторые из них удавалось покупать в 26 (😲!) раз дешевле, чем ранее, подчеркивали в Минздраве по итогам отчета Счетной палаты. Сэкономленные деньги позволили закупить дополнительные медикаменты для украинских пациентов.

"Это в очередной раз доказывает, что, несмотря на сопротивление фармацевтических дельцов, которые годами зарабатывали на закупках лекарств для украинцев, мы движемся в правильном направлении, а украинцы получают больше качественных лекарств", - отмечала ранее Ульяна Супрун.

Кроме того, уже при Супрун в 2017 году, благодаря рекомендациям международных организаций, из госзакупок устранили устаревшие препараты, заменив их современными и эффективными. И.о. министра также запустила комплексную электронную систему учета лекарств в регионах, что позволило эффективно распределять остатки лекарств, закупленных на бюджетные средства.

"Супрун начала менять [систему здравоохранения] в соответствии с изменениями, которые есть во всех нормальных государствах. И за это ее начали грызть", - убежден Соболев.

 

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Супрун – эффективный чиновник?

В декабре 2018 года редакция журнала Новое время опросила три десятка респондентов - представителей бизнес-ассоциаций, политологов, экономических журналистов, - попросив их назвать имена чиновников и государственных топ-менеджеров, которые лучше других справились с делом модернизации подчиненных им сфер.

По итогам этого опроса первое в списке самых эффективных реформаторов Украины безоговорочно заняла именно Ульяна Супрун – за ее борьбу с коррупцией и воплощение в жизнь медицинской реформы, основанной на принципах современной западной системы здравоохранения.
 

 

"На сегодня медреформа выглядит самым масштабным (и самым успешным) проектом подобного рода в стране. О ее эффекте говорит хотя бы то, что она расколола медицинский и околомедицинский мир на сторонников Супрун и ее противников", - писал о ней в своем рейтинге реформаторов журнал Новое Время.

Даже без учета упомянутой выше борьбы с коррупцией в сфере госзакупок медикаментов, темпы  и масштаб работы Супрун и ее команды для украинских реалий многие небезосновательно называют беспрецедентными.  

Главный проект Супрун – медреформа – всего за год кардинально изменил ландшафт здравоохранения в Украине. Украинцы получили более системный доступ к первичной медицине, медики – возможность увеличения зарплат в зависимости от количества пациентов и качества своих услуг.

У успешных и востребованных врачей по итогам 2018 года зарплата выросла в 2-4 раза, констатировал Минздрав. По данным ведомства, рекорд был зафиксирован в Хмельницкой области, где зарплата одного из медиков превысила 30 тыс. грн.
 

 

"Супрун пришла с ясной и безальтернативной идеей: что деньги должны ходить за пациентом, - резюмирует ее успехи нардеп Егор Соболев. - Что налогоплательщики должны финансировать больницы не в зависимости от того, сколько там врачей и коек, а в зависимости от того, сколько людей туда обратилось, сколько реально получили лечение".

При этом институт семейных врачей обрел для украинцев реальные и осязаемые очертания: декларации с ними подписала более половины населения страны. Причем этот процесс положил начало переходу на электронный документооборот: соглашения с врачами подписывают только через электронную систему здравоохранения е-Helth.

"Видим ли мы сдвиги в медицине? Да, мы видим. Понимаем ли мы, что, в принципе, в области стали меньше воровать? Мы это понимаем. Борется ли Супрун с кражами в одной из самых коррумпированных отраслей? Борется. Можем ли мы сказать, что впервые вообще за все 25 лет независимости государство полностью обеспечено вакцинами? Да, мы можем", - перечислил главные успехи чиновницы Вадим Денисенко, представитель правительства в Верховной Раде.

Наконец, многие отмечают личные качества и принципиальность Супрун, благодаря которым она даже спустя несколько лет работы в Кабмине выгодно отличается от многих коллег-чиновников.

4

Медреформа уже завершена?

Нет, однако ее первые итоги выглядят достаточно убедительно.

Закон о медреформе (О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения) вступил в силу в январе 2018-го, а уже к концу года 23 млн украинцев (из 44 млн населения) подписали декларации с семейными врачами. Причем 76 % из подписантов, по данным опроса социологической группы Рейтинг, довольны своими докторами.

Это стало возможным благодаря нескольким системным изменениям, которые команда Супрун успела внедрить за этот время.

 

 

Медицинские учреждения были реорганизованы в коммунальные некоммерческие предприятия – в таком статусе они стали подписывать договоры с новосозданной Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Именно этот госорган стал отправной точкой принципа "деньги ходят за пациентом" - он осуществляет прямые выплаты медучреждениям за каждого пациента, подписавшего декларацию с врачом.  

С июня 2018 года Нацслужба здоровья выплатила более 3,4 млрд грн медицинским учреждениям, подписавшим договоры.  Их заключили 95% работающих в Украине коммунальных учреждений первичной медицинской помощи – именно в них работают семейные врачи, терапевты, педиатры.

При этом в процесс вовлечены и частные клиники: из 1,2 тыс. заявок, поданных от медучреждений в декабре, 20% составили частные медучреждения и ФОПы. Таким образом, украинцы впервые получили возможность обслуживаться за государственный счете в ряде частных клиник – в том числе вакцинировать детей либо получить сезонную вакцину против гриппа.

5

Как еще изменится для меня медицина в ближайшее время?

  
На 2019 года запланировано несколько важнейших этапов медицинской реформы, развернутой Минздравом под руководством Ульяны Супрун.

До конца 2019 года семейные врачи должны полностью перейти с бумажного на электронный документооборот: в электронном виде будет вестись медицинская карта пациента, выписываться рецепты, больничные листы и направления к другим врачам.

Минздрав надеется, что отмена остальных бумажных медицинских документов минимизирует мошеннические и коррупционные схемы в этой сфере. Чтобы открыть больничный, врачу нужно будет внести данные в специальную программу. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный.

Вместо бумажных карточек также заведут электронные. В них врачи будут вносить все данные о здоровье человека и прописывать лечение.

В электронный формат также перейдут рецепты по программе Доступные лекарства. Если врач назначит препарат, который входит в государственную программу, то по электронному рецепту в аптеке его выдадут бесплатно.

 
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6

А еще?

 

В 2019 году Минздрав впервые начнет внедрять гарантированный пакет медицинских услуг, который придет на замену псевдобесплатной медицине.
"Это определенный перечень услуг, который будет покрывать все уровни помощи: первичная, специализированная, амбулаторная, стационарная, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь", - анонсировала новшество Супрун в конце 2018 года.
По ее словам, объем медицинских услуг будет определен с учетом потребностей пациентов, защиты от катастрофических расходов, клинической целесообразности, экономической эффективности и обеспечения равного доступа к услугам.

7

А бесплатная диагностика будет?

Да. Важнейшим новшеством 2019-го должно стать внедрение новой государственной программы бесплатной диагностики – ее планируют запустить со второй половины года.
 

  

В тех государственных или частных клиниках, которые подпишут договор с Национальной службой здоровья Украины, можно будет бесплатно пройти обширный перечень необходимых диагностических обследований – около полусотни, по данным Минздрава.

Среди них – рентгенография, маммография, эхокардиография сердца, УЗИ-диагностика, эндоскопия, несколько видов биопсии, более десятка видов анализов и другие исследования. Пройти их можно будет за государственный счет по направлению от семейного врача. Таким же образом можно будет попасть и к врачам-специалистам – Нацслужба здоровья оплатит их услуги в партнерских медучреждениях, если направление выдал тот семейный врач, с которым пациент подписал декларацию.

Услугу будут вводить постепенно в разных регионах, однако в Минздраве надеются, что в итоге около 80% потребностей украинцев в медицинских обследованиях покроет госфинансирование.

8

Правда, что скорые перестанут приезжать на вызов?

 
Нет. Реформа экстренной медицинской помощи – действительно один из приоритетов Минздрава в 2019 году. Однако ее внедрение не означает невозможность вызвать бригаду скорой помощи в случае необходимости.

Полная реализация реформы, согласно планам, займет пять лет. В нынешнем году опробовать новшества начнут в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях, а также в Киеве. Остальные регионы будут лишь готовиться к изменениям.

Среди таких новаций - повышение квалификации медицинских бригад, увеличение зарплаты для специалистов экстренной медпомощи, покупка нового транспорта с необходимым оборудованием и подключение диспетчерских служб к единой электронной системе.

Последняя мера нацелена на то, чтобы вызовы автоматически распределялись между бригадами и на место выезжала ближайшая машина медпомощи, а не приписанная к той либо иной территориальной станции. На обработку вызова должна уходить 1 минута вместо нынешних 3-5.

Главным же новшеством станет разделение скорой помощи на экстренную (когда речь идет об угрозе жизни и необходимости срочной госпитализации) и неотложную (жалобы, связанные с обострением хронических болезней, высокой температурой и давлением и т.д.).

Звонки будут принимать диспетчеры Центра экстренной помощи и медицины катастроф - именно они определят, в какой помощи нуждается пациент. В Минздраве надеются, что бригады экстренной медпомощи будут добираться до места за 9-12 минут (сейчас 16-20 минут).

В будущем Минздрав намерен объединить обновленную диспетчерскую службу Централь 103 и систему E-Health, в которой будут храниться электронные медицинские карты пациентов. Такой шаг поможет обеспечить быстрый обмен данными между всеми уровнями медицинской помощи.

9

Отстранение Супрун уже что-то изменило в здравоохранении?

 

Да, и не в лучшую сторону. Согласно решению суда, и.о. министра лишена права ставить свою подпись под официальными документами Минздрава.

По словам Ульяны Супрун, по состоянию на среду, 6 февраля, из-за этого уже был зафиксирован ряд проблем с распределением и заказом медикаментов:

- Лекарств на сумму более 633 млн грн, которые после подписания документов и.о. министра должны быть отправлены в регионы в медучреждения со складов Минздрава Украины;

- Развозка в регионы жизненно необходимых препаратов по 33 программам государственных закупок со складов госпредприятий Укрвакцина и Укрмедпостач (среди них – вакцины против кори, лекарства для онкобольных, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, а также препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии);

- Невозможность заключать договоры с организациями, которые должны закупать лекарства, вакцины и другие медикаменты за счет госбюджета 2019 года.

"Доверие международных организаций, которые не дают воровать средства из государственного бюджета и помогают закупать в разы больше лекарств, вакцин, стентов и других необходимых медицинских изделий, будет потеряно", - констатировала Супрун. 