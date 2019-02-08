В чем суть медицинской реформы Ульяны Супрун и почему это кому-то не нравится

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Супрун – эффективный чиновник?

В декабре 2018 года редакция журнала Новое время опросила три десятка респондентов - представителей бизнес-ассоциаций, политологов, экономических журналистов, - попросив их назвать имена чиновников и государственных топ-менеджеров, которые лучше других справились с делом модернизации подчиненных им сфер.

По итогам этого опроса первое в списке самых эффективных реформаторов Украины безоговорочно заняла именно Ульяна Супрун – за ее борьбу с коррупцией и воплощение в жизнь медицинской реформы, основанной на принципах современной западной системы здравоохранения.



"На сегодня медреформа выглядит самым масштабным (и самым успешным) проектом подобного рода в стране. О ее эффекте говорит хотя бы то, что она расколола медицинский и околомедицинский мир на сторонников Супрун и ее противников", - писал о ней в своем рейтинге реформаторов журнал Новое Время.

Даже без учета упомянутой выше борьбы с коррупцией в сфере госзакупок медикаментов, темпы и масштаб работы Супрун и ее команды для украинских реалий многие небезосновательно называют беспрецедентными.

Главный проект Супрун – медреформа – всего за год кардинально изменил ландшафт здравоохранения в Украине. Украинцы получили более системный доступ к первичной медицине, медики – возможность увеличения зарплат в зависимости от количества пациентов и качества своих услуг.

У успешных и востребованных врачей по итогам 2018 года зарплата выросла в 2-4 раза, констатировал Минздрав. По данным ведомства, рекорд был зафиксирован в Хмельницкой области, где зарплата одного из медиков превысила 30 тыс. грн.



"Супрун пришла с ясной и безальтернативной идеей: что деньги должны ходить за пациентом, - резюмирует ее успехи нардеп Егор Соболев. - Что налогоплательщики должны финансировать больницы не в зависимости от того, сколько там врачей и коек, а в зависимости от того, сколько людей туда обратилось, сколько реально получили лечение".

При этом институт семейных врачей обрел для украинцев реальные и осязаемые очертания: декларации с ними подписала более половины населения страны. Причем этот процесс положил начало переходу на электронный документооборот: соглашения с врачами подписывают только через электронную систему здравоохранения е-Helth.

"Видим ли мы сдвиги в медицине? Да, мы видим. Понимаем ли мы, что, в принципе, в области стали меньше воровать? Мы это понимаем. Борется ли Супрун с кражами в одной из самых коррумпированных отраслей? Борется. Можем ли мы сказать, что впервые вообще за все 25 лет независимости государство полностью обеспечено вакцинами? Да, мы можем", - перечислил главные успехи чиновницы Вадим Денисенко, представитель правительства в Верховной Раде.

Наконец, многие отмечают личные качества и принципиальность Супрун, благодаря которым она даже спустя несколько лет работы в Кабмине выгодно отличается от многих коллег-чиновников.