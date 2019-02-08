В чем суть медицинской реформы Ульяны Супрун и почему это кому-то не нравится
8 февраля, 13:3229748
8 февраля, 13:3229748
5 февраля Окружной админсуд Киева временно запретил и. о. министра здравоохранения Украины Ульяне Супрун выполнять свои обязанности. Такое решение суд принял в рамках рассмотрения административного иска к Супрун со стороны Игоря Мосийчука, нардепа от Радикальной партии Олега Ляшко.
Мосийчук просит суд признать, что у Супрун нет полномочий руководить Минздравом. Ее временное отстранение от должности – не окончательное решение суда, а мера обеспечения иска на время рассмотрения дела. Решающее заседание суда должно состояться 15 февраля.
Игорь Мосийчук / Кадр из видео телеканала Newsone
Однако даже такой шаг в отношении Ульяны Супрун, которую считают одним из наиболее эффективных реформаторов в нынешнем Кабмине, вызвал волну негодования. В поддержку руководителя Минздрава высказались многие общественные и политические деятели, профильные ассоциации и западные дипломаты.
Максимально пристально следить за ситуацией пообещали посольства США и Швейцарии в Украине, посол Великобритании Джудит Гоф, посол Канады Роман Ващук. О своей поддержке Супрун заявили также президент Украины Петр Порошенко, премьер-министр Владимир Гройсман и весь Кабмин. Минюст пообещал обжаловать решение суда.
Сама Ульяна Супрун напомнила, что тот же Окружной админсуд Киева ранее уже рассматривал аналогичные иски против команды Минздрава и не удовлетворил ни один из их. "А именно – в 2017 году судьи этого суда приняли два постановления, которые установили правомерность моего назначения правительством и возложения на меня исполнение обязанностей министра здравоохранения Украины", - напомнила Супрун.
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Истинная причина кампании против Ульяны Супрун, длящейся не первый год и теперь достигшей своего апогея, связана с ее антикоррупционными усилиями, убеждены сторонники нынешнего руководителя Минздрава и многие аналитики.
"Я думаю, что это атака коррупционеров высочайшего уровня руками Ляшко и зависимого судьи", - поделился мнением с НВ народный депутат и известный антикоррупционный активист Егор Соболев.
С тех пор, как летом 2016 года Супрун приступила к исполнению обязанностей министра здравоохранения, она поддержала и существенно развила усилия своих предшественников по искоренению коррупции в медицине. Прежде всего речь идет о ликвидации непрозрачных схем закупки лекарств.
Еще в 2015 году Минздрав начал закупать медикаменты через международные организации - в частности, ЮНИСЕФ, ПРООН и Crown Agents. Супрун жестко следовала этой тактике и ее результаты оказались более чем показательны: согласно данным Счетной палаты, по итогам периода с 2015-го по лето 2017 года закупка лекарств через иностранные организации (а не через Минздрав, как ранее) сэкономила до 40% бюджетных средств, выделенных на медикаменты. Некоторые из них удавалось покупать в 26 (😲!) раз дешевле, чем ранее, подчеркивали в Минздраве по итогам отчета Счетной палаты. Сэкономленные деньги позволили закупить дополнительные медикаменты для украинских пациентов.
"Это в очередной раз доказывает, что, несмотря на сопротивление фармацевтических дельцов, которые годами зарабатывали на закупках лекарств для украинцев, мы движемся в правильном направлении, а украинцы получают больше качественных лекарств", - отмечала ранее Ульяна Супрун.
Кроме того, уже при Супрун в 2017 году, благодаря рекомендациям международных организаций, из госзакупок устранили устаревшие препараты, заменив их современными и эффективными. И.о. министра также запустила комплексную электронную систему учета лекарств в регионах, что позволило эффективно распределять остатки лекарств, закупленных на бюджетные средства.
"Супрун начала менять [систему здравоохранения] в соответствии с изменениями, которые есть во всех нормальных государствах. И за это ее начали грызть", - убежден Соболев.
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В декабре 2018 года редакция журнала Новое время опросила три десятка респондентов - представителей бизнес-ассоциаций, политологов, экономических журналистов, - попросив их назвать имена чиновников и государственных топ-менеджеров, которые лучше других справились с делом модернизации подчиненных им сфер.
По итогам этого опроса первое в списке самых эффективных реформаторов Украины безоговорочно заняла именно Ульяна Супрун – за ее борьбу с коррупцией и воплощение в жизнь медицинской реформы, основанной на принципах современной западной системы здравоохранения.
"На сегодня медреформа выглядит самым масштабным (и самым успешным) проектом подобного рода в стране. О ее эффекте говорит хотя бы то, что она расколола медицинский и околомедицинский мир на сторонников Супрун и ее противников", - писал о ней в своем рейтинге реформаторов журнал Новое Время.
Даже без учета упомянутой выше борьбы с коррупцией в сфере госзакупок медикаментов, темпы и масштаб работы Супрун и ее команды для украинских реалий многие небезосновательно называют беспрецедентными.
Главный проект Супрун – медреформа – всего за год кардинально изменил ландшафт здравоохранения в Украине. Украинцы получили более системный доступ к первичной медицине, медики – возможность увеличения зарплат в зависимости от количества пациентов и качества своих услуг.
У успешных и востребованных врачей по итогам 2018 года зарплата выросла в 2-4 раза, констатировал Минздрав. По данным ведомства, рекорд был зафиксирован в Хмельницкой области, где зарплата одного из медиков превысила 30 тыс. грн.
"Супрун пришла с ясной и безальтернативной идеей: что деньги должны ходить за пациентом, - резюмирует ее успехи нардеп Егор Соболев. - Что налогоплательщики должны финансировать больницы не в зависимости от того, сколько там врачей и коек, а в зависимости от того, сколько людей туда обратилось, сколько реально получили лечение".
При этом институт семейных врачей обрел для украинцев реальные и осязаемые очертания: декларации с ними подписала более половины населения страны. Причем этот процесс положил начало переходу на электронный документооборот: соглашения с врачами подписывают только через электронную систему здравоохранения е-Helth.
"Видим ли мы сдвиги в медицине? Да, мы видим. Понимаем ли мы, что, в принципе, в области стали меньше воровать? Мы это понимаем. Борется ли Супрун с кражами в одной из самых коррумпированных отраслей? Борется. Можем ли мы сказать, что впервые вообще за все 25 лет независимости государство полностью обеспечено вакцинами? Да, мы можем", - перечислил главные успехи чиновницы Вадим Денисенко, представитель правительства в Верховной Раде.
Наконец, многие отмечают личные качества и принципиальность Супрун, благодаря которым она даже спустя несколько лет работы в Кабмине выгодно отличается от многих коллег-чиновников.
Нет, однако ее первые итоги выглядят достаточно убедительно.
Закон о медреформе (О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения) вступил в силу в январе 2018-го, а уже к концу года 23 млн украинцев (из 44 млн населения) подписали декларации с семейными врачами. Причем 76 % из подписантов, по данным опроса социологической группы Рейтинг, довольны своими докторами.
Это стало возможным благодаря нескольким системным изменениям, которые команда Супрун успела внедрить за этот время.
Медицинские учреждения были реорганизованы в коммунальные некоммерческие предприятия – в таком статусе они стали подписывать договоры с новосозданной Национальной службой здоровья Украины (НСЗУ). Именно этот госорган стал отправной точкой принципа "деньги ходят за пациентом" - он осуществляет прямые выплаты медучреждениям за каждого пациента, подписавшего декларацию с врачом.
С июня 2018 года Нацслужба здоровья выплатила более 3,4 млрд грн медицинским учреждениям, подписавшим договоры. Их заключили 95% работающих в Украине коммунальных учреждений первичной медицинской помощи – именно в них работают семейные врачи, терапевты, педиатры.
При этом в процесс вовлечены и частные клиники: из 1,2 тыс. заявок, поданных от медучреждений в декабре, 20% составили частные медучреждения и ФОПы. Таким образом, украинцы впервые получили возможность обслуживаться за государственный счете в ряде частных клиник – в том числе вакцинировать детей либо получить сезонную вакцину против гриппа.
На 2019 года запланировано несколько важнейших этапов медицинской реформы, развернутой Минздравом под руководством Ульяны Супрун.
До конца 2019 года семейные врачи должны полностью перейти с бумажного на электронный документооборот: в электронном виде будет вестись медицинская карта пациента, выписываться рецепты, больничные листы и направления к другим врачам.
Минздрав надеется, что отмена остальных бумажных медицинских документов минимизирует мошеннические и коррупционные схемы в этой сфере. Чтобы открыть больничный, врачу нужно будет внести данные в специальную программу. При этом работодатель сразу получит информацию о сотруднике, который вышел на больничный.
Вместо бумажных карточек также заведут электронные. В них врачи будут вносить все данные о здоровье человека и прописывать лечение.
В электронный формат также перейдут рецепты по программе Доступные лекарства. Если врач назначит препарат, который входит в государственную программу, то по электронному рецепту в аптеке его выдадут бесплатно.
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В 2019 году Минздрав впервые начнет внедрять гарантированный пакет медицинских услуг, который придет на замену псевдобесплатной медицине.
"Это определенный перечень услуг, который будет покрывать все уровни помощи: первичная, специализированная, амбулаторная, стационарная, а также экстренная, паллиативная и реабилитационная помощь", - анонсировала новшество Супрун в конце 2018 года.
По ее словам, объем медицинских услуг будет определен с учетом потребностей пациентов, защиты от катастрофических расходов, клинической целесообразности, экономической эффективности и обеспечения равного доступа к услугам.
Да. Важнейшим новшеством 2019-го должно стать внедрение новой государственной программы бесплатной диагностики – ее планируют запустить со второй половины года.
В тех государственных или частных клиниках, которые подпишут договор с Национальной службой здоровья Украины, можно будет бесплатно пройти обширный перечень необходимых диагностических обследований – около полусотни, по данным Минздрава.
Среди них – рентгенография, маммография, эхокардиография сердца, УЗИ-диагностика, эндоскопия, несколько видов биопсии, более десятка видов анализов и другие исследования. Пройти их можно будет за государственный счет по направлению от семейного врача. Таким же образом можно будет попасть и к врачам-специалистам – Нацслужба здоровья оплатит их услуги в партнерских медучреждениях, если направление выдал тот семейный врач, с которым пациент подписал декларацию.
Услугу будут вводить постепенно в разных регионах, однако в Минздраве надеются, что в итоге около 80% потребностей украинцев в медицинских обследованиях покроет госфинансирование.
Нет. Реформа экстренной медицинской помощи – действительно один из приоритетов Минздрава в 2019 году. Однако ее внедрение не означает невозможность вызвать бригаду скорой помощи в случае необходимости.
Полная реализация реформы, согласно планам, займет пять лет. В нынешнем году опробовать новшества начнут в Донецкой, Одесской, Тернопольской, Полтавской, Винницкой областях, а также в Киеве. Остальные регионы будут лишь готовиться к изменениям.
Среди таких новаций - повышение квалификации медицинских бригад, увеличение зарплаты для специалистов экстренной медпомощи, покупка нового транспорта с необходимым оборудованием и подключение диспетчерских служб к единой электронной системе.
Последняя мера нацелена на то, чтобы вызовы автоматически распределялись между бригадами и на место выезжала ближайшая машина медпомощи, а не приписанная к той либо иной территориальной станции. На обработку вызова должна уходить 1 минута вместо нынешних 3-5.
Главным же новшеством станет разделение скорой помощи на экстренную (когда речь идет об угрозе жизни и необходимости срочной госпитализации) и неотложную (жалобы, связанные с обострением хронических болезней, высокой температурой и давлением и т.д.).
Звонки будут принимать диспетчеры Центра экстренной помощи и медицины катастроф - именно они определят, в какой помощи нуждается пациент. В Минздраве надеются, что бригады экстренной медпомощи будут добираться до места за 9-12 минут (сейчас 16-20 минут).
В будущем Минздрав намерен объединить обновленную диспетчерскую службу Централь 103 и систему E-Health, в которой будут храниться электронные медицинские карты пациентов. Такой шаг поможет обеспечить быстрый обмен данными между всеми уровнями медицинской помощи.
Да, и не в лучшую сторону. Согласно решению суда, и.о. министра лишена права ставить свою подпись под официальными документами Минздрава.
По словам Ульяны Супрун, по состоянию на среду, 6 февраля, из-за этого уже был зафиксирован ряд проблем с распределением и заказом медикаментов:
- Лекарств на сумму более 633 млн грн, которые после подписания документов и.о. министра должны быть отправлены в регионы в медучреждения со складов Минздрава Украины;
- Развозка в регионы жизненно необходимых препаратов по 33 программам государственных закупок со складов госпредприятий Укрвакцина и Укрмедпостач (среди них – вакцины против кори, лекарства для онкобольных, людей с диабетом, болезнями сердца, гепатитом, а также препараты для тех, кто нуждается в диализе или антиретровирусной терапии);
- Невозможность заключать договоры с организациями, которые должны закупать лекарства, вакцины и другие медикаменты за счет госбюджета 2019 года.
"Доверие международных организаций, которые не дают воровать средства из государственного бюджета и помогают закупать в разы больше лекарств, вакцин, стентов и других необходимых медицинских изделий, будет потеряно", - констатировала Супрун.