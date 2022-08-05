В Украине презентовали новое мобильное приложение для пострадавших от домашнего насилия — как это работает
5 августа, 00:47
5 августа, 00:47
Национальная полиция Украины и МВД в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения презентовали новое мобильное приложение для женщин, пострадавших от домашнего насилия или принадлежащих к группе риска. В презентации приложения также приняли участие первая леди Елена Зеленская и госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.
Это приложение имеет скрытый функционал: замаскированное под приложение с совсем другими функциями, оно не вызовет подозрения у обидчика в случае, если тот будет проверять чужой телефон, а скрытые опции позволят быстро вызвать полицию буквально одним нажатием кнопки. Этот вариант может стать спасительным кругом для женщин, которые не могут вызвать стражей порядка по номеру 102 из-за страха, что их обидчик услышит разговор. Помимо возможности быстро вызвать полицию, приложение также содержит всю важную информацию о видах домашнего насилия, способах противодействия ему и полезных контактах и ссылках.
НВ Премиум это:
или
Продолжить читать материалы открытого доступа
Мы отправили вам письмо с ссылкой на создание нового пароля
Если письмо не пришло в течение нескольких минут, пожалуйста, проверьте папку Спам.
В случае возникновения проблем, пожалуйста, напишите в службу поддержки support@nv.ua