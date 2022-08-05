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Что это за приложение?

Это приложение имеет скрытый функционал: замаскированное под приложение с совсем другими функциями, оно не вызовет подозрения у обидчика в случае, если тот будет проверять чужой телефон, а скрытые опции позволят быстро вызвать полицию буквально одним нажатием кнопки. Этот вариант может стать спасительным кругом для женщин, которые не могут вызвать стражей порядка по номеру 102 из-за страха, что их обидчик услышит разговор. Помимо возможности быстро вызвать полицию, приложение также содержит всю важную информацию о видах домашнего насилия, способах противодействия ему и полезных контактах и ссылках.