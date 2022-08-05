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В Украине презентовали новое мобильное приложение для пострадавших от домашнего насилия — как это работает

5 августа, 00:47

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Что произошло?

Национальная полиция Украины и МВД в партнерстве с Фондом ООН в области народонаселения презентовали новое мобильное приложение для женщин, пострадавших от домашнего насилия или принадлежащих к группе риска. В презентации приложения также приняли участие первая леди Елена Зеленская и госпожа посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

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Что это за приложение?

Это приложение имеет скрытый функционал: замаскированное под приложение с совсем другими функциями, оно не вызовет подозрения у обидчика в случае, если тот будет проверять чужой телефон, а скрытые опции позволят быстро вызвать полицию буквально одним нажатием кнопки. Этот вариант может стать спасительным кругом для женщин, которые не могут вызвать стражей порядка по номеру 102 из-за страха, что их обидчик услышит разговор. Помимо возможности быстро вызвать полицию, приложение также содержит всю важную информацию о видах домашнего насилия, способах противодействия ему и полезных контактах и ссылках.

Теги:   Помощь Первая леди Украины МВД Украины Домашнее насилие
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