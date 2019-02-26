Кажется, жизнь проходит мимо. Что такое синдром упущенной выгоды и что с ним делать?
Сегодня, 15:54504
Сегодня, 15:54504
Синдром упущенной выгоды, он же FoMO или Fear of missing out — это когда вам постоянно кажется, будто вы пропускаете что-то интересное и важное, занимаетесь пустой тратой времени и не используете свои возможности на полную.
Этот синдром набрал обороты с появлением социальных сетей. Ведь после этого на нас ежедневно вдруг стали сваливаться тонны различной информации и предложений на вечер: посты друзей, приглашения на вечеринки, бесплатные лекции, уникальные мастер-классы. Уследить за всем этим становится все сложнее.
Со временем синдром упущенной выгоды трансформируется в навязчивую боязнь что-нибудь упустить. Вы начинаете жалеть, что не можете оказаться в нескольких местах одновременно, как Гермиона Грейнджер, у которой был Маховик времени.
Вполне возможно, что у вас синдром упущенной выгоды, если вы:
Мы живем в эпоху интернета и социальных сетей, когда оповещения о новых и таких интересных мероприятиях сыпятся на нас отовсюду.
Сообщение в мессенджере от друга, уведомления в фейсбуке о новых мероприятиях неподалеку от вас, рассылка от концертного агентства, анонсы в избранных телеграм-каналах — и вот, вы уже на крючке, пытаетесь понять, что стоит поставить в приоритет, а куда можно сходить в следующий раз.
И пока вы над этим думаете, Netflix выпускает новый сериал, а в книжном магазине появляется перевод долгожданного бестселлера. Перед вами — новый выбор: посвятить выходные сериалу, книге или все таки сходить хотя бы на один из ивентов?
Первое, что вы должны понять: то, что вы видите в интернете, в реальности не всегда выглядит также привлекательно.
Красивая топ-модель и икона стиля получилась такой на фото в инстаграме благодаря профессиональному фотографу, удачно выставленному свету, команде визажистов, утягивающему белью и ретуши снимков.
Блоггерша, которая целыми днями раздает у себя в сторис советы о том, как стать счастливой женой и хорошей матерью, на самом деле может ненавидеть свой брак и страдать от психологического насилия со стороны мужа. Ну и так далее.
Второе: то, что вокруг вас ежедневно проходит много мероприятий, еще не значит, что все они действительно стоят вашего внимания.
Ивент, который вы пропустили и теперь сокрушаетесь по этому поводу, возможно, на самом деле был очень скучным. А мероприятие, которое преподносилось как “уникальное”, скорее всего повторят через месяц и вы еще сможете на него попасть.
Третье: вы не станете счастливы по-настоящему, пока действуете не ради собственного удовольствия, а ради лайков, хвалебных комментариев и репостов. Живите для себя.
Этого мы утверждать не можем, но скорее всего, у вас нет синдрома упущенной выгоды.
Вероятно, вы знаете, чего именно хотите и умеете отдыхать без смартфона в руках.
Здорово, если так будет и дальше: воронка социальных сетей не должна поглотить вас целиком и полностью.