Кажется, жизнь проходит мимо. Что такое синдром упущенной выгоды и что с ним делать?

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Что это за синдром?

Синдром упущенной выгоды, он же FoMO или Fear of missing out — это когда вам постоянно кажется, будто вы пропускаете что-то интересное и важное, занимаетесь пустой тратой времени и не используете свои возможности на полную.

Этот синдром набрал обороты с появлением социальных сетей. Ведь после этого на нас ежедневно вдруг стали сваливаться тонны различной информации и предложений на вечер: посты друзей, приглашения на вечеринки, бесплатные лекции, уникальные мастер-классы. Уследить за всем этим становится все сложнее.

Со временем синдром упущенной выгоды трансформируется в навязчивую боязнь что-нибудь упустить. Вы начинаете жалеть, что не можете оказаться в нескольких местах одновременно, как Гермиона Грейнджер, у которой был Маховик времени.