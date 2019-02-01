Как пользоваться инструментами электронной демократии и электронными услугами ?
Вчера, 11:47538
Вчера, 11:47538
Онлайн-петиции – это возможность решать социальные проблемы с помощью органов местной власти. Чтобы создать онлайн-петицию, нужно:
Для того чтобы подать электронную петицию, нужно идентифицировать вашу личность в сети. Это можно сделать при помощи:
Петицию и ее результаты публикуют на официальном веб-сайте, если петиция подавалась через e-dem.in.ua, результаты публикуются там же. Автор петиции получает письменный ответ на следующий день после окончания ее рассмотрения.
Электронные петиции наиболее эффективны на местном уровне (по данным исследования группы «Электронная демократия» Реанимационного пакета реформ). Более чем 250 городов и регионов ввели механизм электронных обращений, которыми пользуются более миллиона граждан. Самыми популярными темами петиций стали: благоустройство, запрет незаконного строительства, ЖКХ, земельные вопросы, транспорт и состояние дорог, социальные и экологические проблемы.
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