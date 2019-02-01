Как пользоваться инструментами электронной демократии и электронными услугами ?

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Какие еще онлайн-проекты могут быть мне полезны и для чего?

Open Data Bot - сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний. С его помощью можно защитить свою компанию от рейдерства, проверить контрагентов, создать свою базу клиентов и контролировать сотрудников в юридическо-криминальных вопросах.

Casers - это уникальная веб-платформа, с помощью которой студенты могут найти работу своей мечты и реализовать свой потенциал. Именно здесь студенты и молодые специалисты имеют возможность применять свои знания и навыки для решения реальных бизнес-задач, ведь они поступают от бизнеса.

Animal-id.info - международная онлайн-платформа данных об идентифицированных животных, их хозяев и организаций, которые работают с животными.

iLearn - это открытая платформа с онлайн-курсами для подготовки к ВНО для всех, кто в этом нуждается и желает учиться. Проект iLearn создан командой общественного союза Освитория, которая помогает менять и развивать образование в Украине.

Сервисы созданы при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества в рамках Программы EGAP, которая реализуется Фондом Восточная Европа и партнерами.