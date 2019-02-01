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Как пользоваться инструментами электронной демократии и электронными услугами ?

Вчера, 11:47

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1

Что такое онлайн-петиции?

Онлайн-петиции – это возможность решать социальные проблемы с помощью органов местной власти. Чтобы создать онлайн-петицию, нужно:

  • Зарегистрироваться. Например, на сайте единой системы местных петиций e-dem.in.ua;
  • Создать тему с описанием проблемы, которую нужно решить;
  • Выставить ее на онлайн-голосование;
  • Набрать необходимое количество голосов;
  • Получить решение проблемы от органов местной власти, контролируя процесс его исполнения.

2

Какие вопросы можно решить с помощью электронных петиций?

  • Транспорт и дороги;
  • Благоустройство города и строительство;
  • Образование;
  • Охрана правопорядка;
  • Семья, молодежь и дети;
  • Экология;
  • Промышленность и предприятие.

3

Что нужно для того, чтобы подать электронную петицию?

Для того чтобы подать электронную петицию, нужно идентифицировать вашу личность в сети. Это можно сделать при помощи:

  • Электронной Цифровой Подписи (ЭЦП), которую можно получить в одном из Аккредитованных центров сертификации ключей (АЦСК) czo.gov.ua, в Государственной фискальной службе либо в ПриватБанке;
  • мобильного телефона и сервиса MobileID (kyivstar.ua, vodafone.ua);
  • данных банка, клиентом которого являетесь – BankID.

4

Моя петиция собрала необходимое количество голосов. Что дальше?

Петицию и ее результаты публикуют на официальном веб-сайте, если петиция подавалась через e-dem.in.ua, результаты публикуются там же. Автор петиции получает письменный ответ на следующий день после окончания ее рассмотрения.

5

Насколько эффективны электронные петиции?

Электронные петиции наиболее эффективны на местном уровне (по данным исследования группы «Электронная демократия» Реанимационного пакета реформ). Более чем 250 городов и регионов ввели механизм электронных обращений, которыми пользуются более миллиона граждан. Самыми популярными темами петиций стали: благоустройство, запрет незаконного строительства, ЖКХ, земельные вопросы, транспорт и состояние дорог, социальные и экологические проблемы.

6

Какие еще онлайн-проекты могут быть мне полезны и для чего?

Open Data Bot - сервис мониторинга регистрационных данных украинских компаний. С его помощью можно защитить свою компанию от рейдерства, проверить контрагентов, создать свою базу клиентов и контролировать сотрудников в юридическо-криминальных вопросах.

Casers - это уникальная веб-платформа, с помощью которой студенты могут найти работу своей мечты и реализовать свой потенциал. Именно здесь студенты и молодые специалисты имеют возможность применять свои знания и навыки для решения реальных бизнес-задач, ведь они поступают от бизнеса.

Animal-id.info - международная онлайн-платформа данных об идентифицированных животных, их хозяев и организаций, которые работают с животными.

iLearn - это открытая платформа с онлайн-курсами для подготовки к ВНО для всех, кто в этом нуждается и желает учиться. Проект iLearn создан командой общественного союза Освитория, которая помогает менять и развивать образование в Украине.

Сервисы созданы при поддержке Швейцарского агентства развития и сотрудничества в рамках Программы EGAP, которая реализуется Фондом Восточная Европа и партнерами.

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Электронные услуги, которые пользуются наибольшим спросом у граждан и представителей бизнеса.

  • оформление помощи при рождении ребенка;
  • оформление жилищной субсидии;
  • регистрация бизнеса;
  • начало и принятие в эксплуатацию строительства;
  • регистрация земельного участка;
  • согласование проекта землеустройства;
  • получение противопожарной декларации и т.д.

    Все е-услуги доступны на сайте kmu.gov.ua

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Преимущества получения электронных услуг.

  • скорость;
  • удобство;
  • доступность (24 часа в сутки 7 дней в неделю онлайн);
  • прозрачность предоставления услуг;
  • экономия времени;
  • оптимизация расходов.