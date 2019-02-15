Да, это работает! Как пользоваться единым электронным билетом на общественный транспорт в Киеве
Вчера, 16:024391
Вчера, 16:024391
С февраля в тестовом режиме начал работать единый электронный билет, с помощью которого можно расплатиться за проезд в метро, троллейбусах, автобусах и трамваях Киева.
В общественном транспорте уже установлено 1,2 тыс. устройств для считывания билета, по 3-4 в каждом. Для того, чтобы расплатиться за поездку, нужно будет поднести бесконтактную карту к валидатору и дождаться подтверждения оплаты.
Билет можно купить в кассах метрополитена, Академмістечко, Лісова, Арсенальна, Теремки, Видубичі, Сирець и Почайна. Его цена составляет 50 гривен.
Пополнить его можно в Личном кабинете киевлянина. my.kyivcity.gov.ua с помощью банковской карты.
Одноразовые билеты с QR-кодом можно будет купить в автоматах на остановках, киосках и банковских терминалах и в том же кабинете киевлянина. QR-код нужно будет поднести к сканеру и дождаться подтверждения оплаты.
Пенсионеры подтверждают свой проезд с помощью Карты киевлянина. Таким образом Киевпасстранс сможет подсчитать точное количество льготных проездов и получить компенсацию.
В перспективе в транспорте можно будет расплатиться с помощью банковских карт с PayPass, PayWay, смартфоном с установленным приложением, студенческим и ученическим билетом.
Билет на одну поездку в наземном транспорте будет стоить 8 гривен. Но при пополнении карты на большую сумму действуют скидки. Так, при покупке 50 поездок стоимость билета снижается до 6,5 гривен.
У контролеров будут специальные приборы для проверки транспортной карточки пассажира.
В продаже останутся проездные на отдельные виды транспорта и комбинированные.