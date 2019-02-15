Да, это работает! Как пользоваться единым электронным билетом на общественный транспорт в Киеве

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Одноразовые билеты тоже останутся?

Одноразовые билеты с QR-кодом можно будет купить в автоматах на остановках, киосках и банковских терминалах и в том же кабинете киевлянина. QR-код нужно будет поднести к сканеру и дождаться подтверждения оплаты.