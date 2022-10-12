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Кто чаще всего выступает преследователем и почему?

Это могут быть как знакомые пострадавшему лицу люди — реально или виртуально, так и незнакомые. Например, если мы говорим о киберсталкинге, это может быть совершенно неизвестный человек, который как-то вас нашел, получил ваши персональные данные и прибегает к преследованиям. Если же речь идет о кибершантаже, это могут делать знакомые потерпевшего.

«В основном это бывшие парни, мужчины, которых бросили или не ответили на их внимание. К шантажу могут прибегать люди, когда-то вам близкие. Самые частые истории: парень с девушкой переписываются, общение переходит в виртуальный секс, девушка может поспешить и прислать парню нюдс, похотливку», — приводит пример Артем Крикун-Труш.

Эти интимные переписки и фото впоследствии могут использовать против того, кто их прислал по разным причинам. Часто из-за личных оскорблений. Так начинается шантаж: угрозы выложить эти фото в публичный доступ или разослать их всем контактам потерпевшего, если он не отреагирует на внимание шантажиста.

«Очень часто эти люди не имеют цели это сделать, разве что очень обижены. Но они питаются этой властью над человеком, его страхом. Ты не умеешь общаться с женщинами, не уважаешь их. Девушка не захотела с тобой быть, но ты имеешь ее похотливку — и чувствуешь власть», добавляет адвокат.