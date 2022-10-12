Карточки. Что делать, если вас травят, шантажируют или преследуют в интернете — объясняет адвокат
12 октября, 21:40
12 октября, 21:40
Такие понятия как «шантаж» и «вымогательство» прописаны в Уголовном кодексе Украины. В общем-то не важно, они происходят в реальной жизни, или в виртуальной, с помощью электронных средств.
«В большинстве случаев, если мы приставляем к обычным преступлениям, таким как шантаж или угрозы, слово “кибер”, специфика изменяется только в том, как это фиксировать и доказывать. Но ответственность такая же», - объясняет менеджер практики уголовного права в PwC Legal, адвокат ЮрФем: поддержка Артем Крикун-Труш.
Что касается сталкинга, а, тем более, киберсталкинга, то в УКУ ответственность за него — не установлена.
Киберсталкинг – это преследование в интернете. Сталкер, то есть преследователь, может следить за своей жертвой с помощью социальных сетей, создавать для этого фейковые аккаунты, писать в разные мессенджеры, заводить новые страницы и профили, если предыдущие заблокируют.
Сталкинг упоминается в Стамбульской конвенции, которая, по сути, уже является частью украинского законодательства. Она, в частности, предусматривает, что государство-сторона обязано установить ответственность за сталкинг.
Юридически можно привязаться к другим статьям. Например, угроза убийством, если в сообщениях в адрес преследуемого лица раздаются такие угрозы, или другое. Либо нарушение неприкосновенности частной жизни, если речь идет о преступлениях, составляющей которых является незаконное хранение, сбор, использование, уничтожение, распространение конфиденциальной информации о лице, или незаконное изменение такой информации. К этому можно привязаться, если преследователь использует без разрешения потерпевшего его конфиденциальную информацию, например: имя, место жительства, номер мобильного телефона и т.д.
Это могут быть как знакомые пострадавшему лицу люди — реально или виртуально, так и незнакомые. Например, если мы говорим о киберсталкинге, это может быть совершенно неизвестный человек, который как-то вас нашел, получил ваши персональные данные и прибегает к преследованиям. Если же речь идет о кибершантаже, это могут делать знакомые потерпевшего.
«В основном это бывшие парни, мужчины, которых бросили или не ответили на их внимание. К шантажу могут прибегать люди, когда-то вам близкие. Самые частые истории: парень с девушкой переписываются, общение переходит в виртуальный секс, девушка может поспешить и прислать парню нюдс, похотливку», — приводит пример Артем Крикун-Труш.
Эти интимные переписки и фото впоследствии могут использовать против того, кто их прислал по разным причинам. Часто из-за личных оскорблений. Так начинается шантаж: угрозы выложить эти фото в публичный доступ или разослать их всем контактам потерпевшего, если он не отреагирует на внимание шантажиста.
«Очень часто эти люди не имеют цели это сделать, разве что очень обижены. Но они питаются этой властью над человеком, его страхом. Ты не умеешь общаться с женщинами, не уважаешь их. Девушка не захотела с тобой быть, но ты имеешь ее похотливку — и чувствуешь власть», добавляет адвокат.
Подобные преступления, в основном, подследственны полиции. И нередко заставить наших правоохранителей что-то сделать по этим статьям почти нереально. Приходится открывать уголовное производство через суд. Даже если пишешь заявление в полицию, они не регистрируют уголовное производство, а дают формальную тупую отписку. Приходится идти с жалобой к следственному судье, чтобы он ее рассмотрел и решением суда заставил следователя все же внести сведения в реестр расследований и начать расследование», рассказывает Артем Крикун-Труш.
Иногда таких анонимов можно установить даже самостоятельно — через разведывание по открытым источникам, то есть OSINT. В этом помогут поиск через Google, работа с профилями угрожающего лица в соцсетях и т.д.
«У меня был кейс, когда женщине и ее ребенку угрожали в интернете, и это были даже угрозы совершить насильственные действия. Мой предыдущий опыт позволил мне найти личность, которая угрожала самостоятельно — им оказался 17-летний парень, скрывавшийся под приватным профилем в Инстаграмме, — вспоминает ситуацию из своей практики Артем Крикун-Труш. — Он имел ультраправые взгляды и не переносил ЛГБТ, что, собственно, и послужило причиной травли этой женщины. Я нашел его, его мать, заставил полицию направить поручение, чтобы к ним пришли, и написал адвокатский запрос в его вуз. В конце концов мама выступила посредником и эту ситуацию урегулировала”.
В полицию следует обращаться после консультации с юристом, который поможет грамотно составить заявление — так, чтобы было больше шансов дать ему ход и добиться справедливости в расследовании.
Однако многие дела по киберсталкингу даже не доходят до этапа уголовного производства — иногда вполне достаточно, если к преследователю обратится адвокат пострадавшего. В таком случае потерпевшая может написать: «Я тебе больше не отвечаю, с тобой свяжется мой адвокат».
«Я пишу этому человеку: “Здравствуйте, я адвокат такой-то. То, что вы делаете — это незаконно, это преступление. Мое предложение таково: вы оставляете ее в покое, платите компенсацию, я же, в свою очередь, не развиваю эту историю и не порчу вам жизнь и карьеру путем уголовного производства и публичного позора за ваши действия”. В 90–95% случаев люди после этого исчезают», рассказывает о своем опыте Артем Крикун-Труш.
Важно сразу фиксировать все угрозы или факт преследований в Интернете. Откладывать на завтра — не стоит, ведь преследователь может умышленно удалить свои сообщения, чтобы не оставить за собой следа. Так что лучше вовремя сделать скриншот или запись экрана и сохранить его себе.
Есть сталкеры, которые действуют по такой методике: пишут сообщения, а когда видят, что человек прочитал, сразу его удаляют. И каждое следующее сообщение — по такой же механике. Для них это мера безопасности — не оставлять следов. Так они думают», — комментирует адвокат.
Блокировать преследователей — не стоит, ведь с юридической точки зрения это лишает пострадавшего возможности собрать доказательства преступления и дать ход делу.
«Пострадавшие могут не прибегать к действиям в юридической плоскости, ведь не верят, что кто-то действительно может взяться за это дело и довести его до конца. Однако вы будете удивлены, сколько квалифицированных людей, которые могут помочь вам, есть в Украине сейчас. Причем эта помощь может быть даже абсолютно бесплатной», - добавляет Артем Крикун-Труш.
Национальная полиция 102
Офис Генерального прокурора (096) 755-02-40 (Viber, WhatsApp, Telegram, Signal) или www.warcrimes.gov.ua
Контактный центр системы предоставления бесплатной правовой помощи 0 800 213 103 или www.legalaid.gov.ua
Консультационный центр «ЮрФем: поддержка», юридическая помощь +38 068 145 55 90 (Telegram, Viber, Signal) www.jurfem.com.ua/jurfem-pidtrymka
Национальная горячая линия по предотвращению домашнего насилия, торговле людьми и гендерной дискриминации 116 123 (с мобильных) или 0 800 500 335 (со стационарных)
Этот материал подготовлен в рамках проекта ОО «Ла Страда-Украина» и ОО «Женщины в медиа" при поддержке International Media Support (IMS)
НВ Премиум это:
или
Продолжить читать материалы открытого доступа
Мы отправили вам письмо с ссылкой на создание нового пароля
Если письмо не пришло в течение нескольких минут, пожалуйста, проверьте папку Спам.
В случае возникновения проблем, пожалуйста, напишите в службу поддержки support@nv.ua