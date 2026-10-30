Каток под открытым небом и Снежная песочница. Зимова країна на ВДНГ стартует в ноябре

12-й сезон фестиваля Зимова країна, который ежегодно приглашает окунуться в водоворот развлечений на ВДНГ, стартует уже через месяц — 27 ноября.

Пресслужба ВДНГ сообщила подробности предстоящей Зимової країни.

Гостей Зимової країни ждет более 20 зон для зимнего отдыха: обновленные праздничные декорации, каток под открытым небом, новые тематические локации и еще больше развлечений.

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Центральный вход ВДНГ украсят световыми фигурами северных оленей, а аллею — воздушными шарами. Аллея будет вести к главной елке, которую в этом году украсят новыми игрушками и гирляндами; по замыслу дизайнеров, они будут создавать эффект звездного неба.

Фото: Пресс-служба ВДНГ

Сразу за елкой будет работать одна из самых любимых зимних локаций — каток под открытым небом площадью 3000 м². А к ледовой арене вернутся поезд и башня с часами, напоминающие праздничный вокзал, откуда можно отправиться в сказочное путешествие.

Среди достопримечательностей, которые также полюбились посетителям, — Ярмарка елочных украшений в павильоне № 2, Резиденция Санты в павильоне № 1, колесо обозрения высотой 28 метров, снежная песочница, где можно поиграть в снежки и слепить снеговика, а также Чудо-вселенная Пана Дивка и Чудо-звери.

Фото: Пресс-служба ВДНГ

Также откроется расширенный парк аттракционов с новой каруселью Хавк, вращающейся на 360 градусов, большой цепной каруселью и квест-комнатами. А еще — горки, «Рождественская фабрика грез», «Шумиленд», Музей науки, КУБОИД, Animal Park, Kitchen&Garden, Оранжерея, Book.ua Space и множество фотозон на Теплой аллее.

Фото: Пресс-служба ВДНГ

Рождественская ярмарка пригласит согреться глинтвейном и другими горячими напитками, а также отведать блюда, приготовленные на гриле, и рождественские угощения; сделать фото на память о празднике можно будет в фотокабинках. Кроме того, по территории ВДНГ будет курсировать Северный экспресс с аудиоэкскурсией.

Фото: Пресс-служба ВДНГ

В условиях отключений электроэнергии локации Зимової країни будут обеспечены питанием от собственных генераторов, а для иллюминации будет использоваться энергоэффективное LED-освещение. Особое внимание уделили безопасности: к зимнему сезону на территории Экспоцентра обустроят дополнительные укрытия — в общей сложности они будут расположены в девяти павильонах. В случае объявления воздушной тревоги в безопасных местах на территории ВДНГ и рядом с комплексом смогут одновременно разместиться около 10 000 человек.

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Фото: Пресс-служба ВДНГ

«Зимняя страна» будет работать с 27 ноября ежедневно с 12:00 до 21:00, а в выходные и праздничные дни — с 10:00 до 21:00.

Вход на территорию ВДНГ свободный.