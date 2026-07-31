Оккупанты этапировали украинскую журналистку Ирину Левченко в Донецк

Российские оккупанты перевезли украинскую журналистку Ирину Левченко из Краснодара в Донецк, несмотря на то, что в Ростове-на-Дону должно было состояться последнее судебное заседание по сфабрикованному против нее делу.

Об этом Национальному союзу журналистов Украины (НСЖУ) сообщила сестра журналистки Елена Руденко.

По словам женщины, она получила от Ирины письмо, в котором говорилось об этапировании в Донецк. Ранее Левченко писала, что ее должны перевезти из Краснодара в Ростов-на-Дону.

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«Мы не переписывались с ней с самого начала июля. Ждали, пока она доедет до Ростова. И вот пришло письмо: она уже в Донецком СИЗО. Не понимаем, почему ее возят туда-сюда. И даже не знаем, была ли она на самом деле в Ростове или ее туда возили?» — рассказала Елена.

Сестра журналистки отметила, что Ирину подняли в полночь и без предупреждения увезли в Донецк. Дорогу женщина перенесла нормально, однако о состоянии ее здоровья ничего не известно. Елена знает лишь то, что у Левченко проблемы с зубами и выпадают волосы.

В НСЖУ сообщили, что из-за постоянных перевозок Ирина пропустила одно из судебных заседаний.

«Мы ожидали, что в Ростове наконец состоится последнее судебное заседание. А так — снова без приговора, снова без суда», — отмечает Руденко.

Ирина Левченко жила в Мелитополе и 41 год работала журналистом в различных изданиях. Как писало издание Zmina, она и ее муж Александр сознательно решили остаться в оккупированном городе, поскольку уже были на пенсии.

6 мая 2023 года российские оккупанты задержали и Ирину, и ее мужа. Позже Александру удалось передать сестре Ирины, Елене Руденко, небольшую записку, в которой он сообщил, что их задержали и обвиняют в «терроризме».

Фото: Facebook Ирины Левченко

В августе 2024 года Александра отпустили. Известно, что его содержали в Мелитополе, периодически перевозя в другие места. За год и четыре месяца мужчина один раз увидел жену во время прогулки в СИЗО, однако поговорить им не удалось. При освобождении у Александра забрали деньги, банковские карты и документы. Вместо этого ему выдали российскую справку о том, что он был задержан на 21 сутки за «нарушение комендантского часа».