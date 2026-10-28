Житель Бердичева (Житомирская область) собрал около тысячи старинных вещей и открыл частный музей. В его коллекции также есть ретро-аппаратура и фортепиано 1872 года — таких инструментов во всем мире всего три.

Об этом сообщает Суспільне.

Игорь Вишневский, известный в кругу друзей как Чапай, обустраивал пространство для музея на протяжении пяти лет. В его коллекции представлены самые разные предметы, среди которых встречаются и очень ценные; в частности, в Музее Чапая можно увидеть старинные радиоприемники, статуэтки, керамику, книги, магнитофоны — всего около тысячи экспонатов.

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Коллекционировать старинные вещи он начал 10 лет назад, причем первым делом собирал аппаратуру. Со временем к ней добавились статуэтки, керамика, книги и другие предметы. Что-то он покупал, а некоторые экспонаты приносили знакомые, друзья и соседи.

Самым старым экспонатом своей коллекции Игорь называет фортепиано 1872 года. «1872 год. Их осталось в мире всего три экземпляра. Оно мне недешево обошлось», — говорит он.

В музее также представлены предметы, связанные с историей Бердичева. Среди экспонатов — альбом о заводе «Прогресс», книга «Бердичевская трагедия» и издания о старом Бердичеве. Все вещи сохранены в первоначальном виде — владелец ничего не менял.

«Реставрация — это утрата ценности, скажем так. Оно должно оставаться в том виде, в каком есть. Если оно облезлое, значит, таким облезлым и должно быть», — считает мужчина.

В то же время разместить в музее всю коллекцию не удалось — места уже нет, поэтому некоторые экспонаты просто стоят в коробках.

Хотя Музей у Чапая — частный, вход в него бесплатный. Мужчина говорит, что не знает, что будет в будущем, но готов передать коллекцию городу — при условии, что для экспонатов предоставят помещение, а он сможет остаться куратором музея.