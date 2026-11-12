Отправил видео жене. Во Львове мужчина выбросил с третьего этажа двух котов

Во Львове мужчина выбросил с третьего этажа двух котов во время ссоры с женой. Полиция открыла уголовное производство по делу о жестоком обращении с животными.

Об этом сообщили в полиции Львовской области и организации UAnimals.

Инцидент произошел во Львове на улице Шевченко. Во время бытового конфликта 38-летний львовянин выбросил с третьего этажа двух котов. Животные живы. Сейчас они находятся под наблюдением ветеринаров в клинике, куда их доставили полицейские.

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Правоохранители открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок от одного до трех лет или лишения свободы на срок от двух до трех лет с конфискацией животного.

В UAnimals отметили, что мужчина, вероятно, самостоятельно снял видео преступления и отправил его своей жене.

«Такие цинизм и жестокость просто не укладываются в голове!» — отмечают зоозащитники.

Для усиления позиции по делу юристы также подали в полицию заявление о жестоком обращении и обращение от депутатского объединения Гуманная страна.

Недавно в Нетешине Хмельницкой области суд признал мужчину виновным в убийстве собаки. Осужденный выбросил той-терьера с седьмого этажа многоэтажного дома.