В преддверии нового раунда переговоров. Правозащитники обратились к Мелании Трамп с призывом содействовать освобождению украинских женщин из плена

Первая леди США Мелания Трамп во время встречи с представителями России и Украины в Белом доме, 5 ноября (Фото: REUTERS/Элизабет Франц)

Правозащитники в рамках международной кампании People First обратились с открытым письмом к первой леди США Мелании Трамп с призывом содействовать освобождению украинских женщин из российского плена .

Письмо, датированное 4 ноября, опубликовали на сайте кампании People First.

Правозащитники написали открытое письмо, принимая во внимание роль Мелании Трамп в проведении гуманитарной миссии по эвакуации гражданских лиц из оккупированных Олешек.

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Авторы письма отмечают, что точное число украинских гражданских женщин, находящихся в российском заключении, остается неизвестным, поскольку российские власти не разглашают эту информацию.

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Центр гражданских свобод и Украинский военный архив идентифицировали около 300 заключенных женщин, хотя этот список неполный, и фактическое число, вероятно, выше.

«Многие из них содержатся в условиях полной изоляции, в бесчеловечных условиях; они подвергаются систематическим пыткам и другим видам жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения. Некоторые из них срочно нуждаются в медицинской помощи и могут не пережить длительного содержания под стражей», — говорится в сообщении.

В письме правозащитники обратили внимание на дела 20 украинских женщин, чьи жизнь и здоровье находятся под угрозой. Среди них — Эльвиза Алиева, Галина Бехтер, Ирина Данилович, Галина Довгопола, Лера Джемилова, Диана Гаврилюк, Наталья Власова, Ирина Левченко и другие.

«Ваше лидерство могло бы помочь привлечь столь необходимое международное внимание к их положению и способствовать усилиям, направленным на их освобождение. Поскольку на ноябрь предварительно запланирован очередной раунд переговоров между Россией и Украиной при посредничестве США, появляется важная возможность сделать освобождение незаконно удерживаемых гражданских лиц — прежде всего женщин, оказавшихся в критических гуманитарных обстоятельствах, — одним из приоритетных вопросов», — добавили они.

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Встреча в Абу-Даби — что известно

10−11 ноября в ОАЭ должны состояться переговоры делегаций Украины и России при посредничестве США — первые с февраля 2026 года. Российскую делегацию возглавит помощник Путина Владимир Мединский. Также во встрече примут участие представители двух управлений Генштаба ВС РФ Игорь Костюков и Юрий Жигарловский, заместители главы МИД РФ Сергей Рябков и Михаил Галузин (Рябков будет присутствовать впервые).

Bloomberg писал, что в этот раз РФ направит на переговоры с Украиной в Абу-Даби делегацию более высокого уровня, чем на предыдущие раунды, и это может свидетельствовать о готовности Москвы перейти к более содержательным переговорам.

Офис президента пока официально не раскрыл состав украинской делегации, но, по данным СМИ, ее возглавит руководитель Службы внешней разведки Рустем Умеров.

Одной из ключевых тем встречи станут гарантии безопасности, сообщали в США.

9 ноября глава делегации, руководитель Службы внешней разведки Украины Рустем Умеров сообщил, что украинские представители отправились в Абу-Даби. «Наша цель — долгосрочный и устойчивый мир, гарантированная безопасность для Украины и реальные возможности для восстановления Украины после войны», — написал Умеров.

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Он уточнил, что во вторник и среду в Абу-Даби пройдут переговоры в трехстороннем формате. В эти же дни там будут находиться представители европейских стран, в частности формата E4 (Великобритания, Франция, Германия и Италия), а также представители НАТО и Еврокомиссии. Украина проведет отдельные координационные встречи с европейскими партнерами, сообщил Умеров.