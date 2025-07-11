«Уже в пути». Украинка рассказала, как выглядит лечение в психиатрической больнице Канады, а комментаторы шутят, что это курорт

11 июля, 15:57
Канадское отделение психиатрии (Фото: Kateryna Makarenko/TikTok/скриншот)

Канадское отделение психиатрии (Фото: Kateryna Makarenko/TikTok/скриншот)

Женщина из Украины, которая переехала в Канаду, рассказала о своем опыте в психиатрическом отделении местного госпиталя. Украинцы в комментариях пишут, что на 4 году войны это звучит как мечта.

Соответствующее видео женщина по имени Екатерина опубликовала 9 июля в своем аккаунте в TikTok. Сразу на рецепции забирают вещи пациента и конфискуют «все, что не подходит под их правила».

У Екатерины забрали зарядное устройство от телефона, потому что был слишком длинный кабель и крем для лица, который находился в стеклянной банке.

Всю одежду украинки забрали и отдали на стирку, а утром следующего дня вернули чистой и сухой. Если пациенту чего-то не хватает, что является необходимым, в отделе все выдают: расческу, гель для душа, зубную пасту, салфетки, лосьон для ротовой полости и даже гигиеническую помаду. При необходимости, продолжает Екатерина в видео, могут предоставить одежду и одноразовое нижнее белье.

Психиатрическое отделение находится на последнем этаже госпиталя, поэтому выйти и зайти можно только с карточкой медперсонала. Убежать, очевидно, тоже не получится.

«Каждые два часа нас проверяют медсестры: есть ли мы на месте, все ли с нами хорошо, и отмечают в специальном журнале», — делится своим опытом Екатерина.

Таблетки приносят строго в одно и то же время, их принимает пациент под наблюдением медсестры, которая принесла лекарства.

В отделении четырехразовое питание, еды очень много, говорит женщина, она очень питательная и полезная.

В будни в больнице проходят различные занятия: музыка, арттерапия, есть тренажерный зал, книги, возможность поиграть в пинг-понг или шахматы, или заниматься творчеством. Можно и наоборот — ничего не делать, спать или смотреть телевизор.

Ежедневно с пациентом общается психиатр, который оценивает твое состояние. Все, что приносят посетители, тщательно проверяется.

«Это не санаторий, конечно, но и не ад. И что интересно, здесь действительно можно немного прийти в себя», — подытожила свое видео Екатерина.

За несколько дней ролик в TikTok набрал более 1,2 миллиона просмотров и более 54 тысяч лайков.

Украинцы в комментариях пишут, что такая жизнь звучит как мечта и что в канадской больнице очень хорошие условия.

«После трех лет без отпусков и больничных для меня это выглядит как курорт», «пол Украины хочет в канадскую психушку», «я давно подозревала, что мне надо в психбольницу, еще и вещи стирают и кормят», «я уже в пути», «там можно просить, чтобы не пускали посетителей», — шутят пользователи в комментариях.

Украинцы в комментариях шутят, что такая жизнь – это курорт (Фото: Скриншот)
Украинцы в комментариях шутят, что такая жизнь – это курорт / Фото: Скриншот
Комментарии (Фото: Скриншот)
Комментарии / Фото: Скриншот
Комментарии (Фото: Скриншот)
Комментарии / Фото: Скриншот
Комментарии украинцев (Фото: Скриншот)
Комментарии украинцев / Фото: Скриншот
Комментарии (Фото: Скриншот)
Комментарии / Фото: Скриншот
Комментарии украинцев (Фото: Скриншот)
Комментарии украинцев / Фото: Скриншот

Несмотря на шутки и юмористические комментарии Екатерина все же отмечает, что на такое лечение идут не от хорошей жизни.

«Прочитав комментарии, я была расстроена тем, что люди настолько утомлены, что считают пребывание в психиатрии отдыхом. Да, в основном это шутка, но все же», — подытожила Екатерина.

