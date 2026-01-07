Украинский военнослужащий в перерывах между службой и защитой страны, пишет сказки для своей дочери, делает к ним иллюстрации и короткие видео.

Об этом защитник Дмитрий Янковский рассказал на своей странице в Threads. «В свободное от службы время — представьте, такое тоже бывает — пишу сказки для дочери и создаю к ним иллюстрации и короткие видео. Вот один из персонажей ее мира. Интересно услышать ваше мнение», — говорится в публикации Дмитрия.

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За 15 часов с момента обнародования сообщение собрало более 65 тысяч просмотров и почти 9 тысяч лайков от пользователей. В комментариях люди выразили восхищение, поддержку, а также благодарность военнослужащему, который успевает и защищать Украину от российских оккупантов и создавать сказку своему ребенку.

Пользовательница Лариса пожелала всем такого папы, как Дмитрий, а ветеран войны Назарий Шостак добавил, что это «отец, о котором можно мечтать». «Уважение, брат, береги себя для дочери», — подытожил свой комментарий Назарий.

Комментарии пользователей / Фото: Скриншот

«Отец, о котором мечтает каждый второй взрослый ребенок», — написала от себя психолог Мария.

Пользовательница Юлия Билык добавила: «Кто-то известный сказал: когда ты станешь настолько взрослым, что снова начнешь читать детские сказки. Что-то такое теплое вы делаете, красиво так».

Комментарии пользователей / Фото: Скриншот

«Это мега круто», «вы мой кумир», «что-то на мимишном», «как нежно и мило», — также писали другие Threads-юзеры.