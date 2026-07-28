Называет охоту активным отдыхом: зоозащитники призывают не голосовать за новый законопроект

28 июля, 10:38
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Зоозащитники бьют тревогу из-за нового законопроекта об охоте (Фото: Unsplash Ray Hennessy)

Зоозащитники бьют тревогу из-за нового законопроекта об охоте (Фото: Unsplash Ray Hennessy)

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №15431 Об охотничьем хозяйстве, охоте и устойчивом использовании охотничьих животных, который называет охоту активным отдыхом, а мех животных — трофеями.

Об этом сообщили представители организации UAnimals, которые призвали депутатов не голосовать за этот законопроект.

По словам зоозащитников, законопроект не только определяет охоту как активный отдых, а шкуры, рога, черепа и клыки убитых животных — как охотничьи трофеи, но и разрешает:

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  • охоту во время сезона тишины, когда животные рожают и выкармливают детенышей;
  • охотиться с тепловизорами, беспилотниками и звуковоспроизводящими приборами;
  • охотничий туризм, в частности охоту на животных на искусственно изолированных участках.

Кроме того, согласно законопроекту № 15431, к «нежелательным для охотничьего хозяйства животным» относят волков, лисиц, шакалов, енотовидных собак, а также домашних животных, находящихся в охотничьих угодьях без присмотра.

Зоозащитники также отметили, что новый законопроект потенциально увеличивает число лиц, которые смогут владеть охотничьими угодьями, поскольку, согласно новому документу, такое право будет предоставляться «субъектам хозяйствования, в том числе общественным объединениям со статусом юридического лица».

«В пояснительной записке подчеркивается, что „деятельность в сфере охотничьего хозяйства затрагивает интересы сотен тысяч граждан“, поскольку „речь идет о регулировании одного из крупнейших по площади природных ресурсов государства“. Частную выгоду оправдывают общественным благом, тогда как речь идет прежде всего о жизни животных. Но охота — это не „активный отдых“, а самое обычное убийство ради развлечения и выгоды. UAnimals призывает народных депутатов сохранять человечность и не голосовать за законопроект № 15431», — отметили зоозащитники.

Редактор: Карина Пасечник

Теги:   Законопроект Охота Животные UAnimals

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