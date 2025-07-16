С Украиной в сердце: международная инициатива Mountain Seed Foundation для реабилитации украинских семей
Mountain Seed Foundation
Горы, веревки и доверие. Так выглядит реабилитация по-новому — для тех, кто видел войну, терял, выживал и возвращался. Это — о программах Mountain Seed Foundation, международной инициативы, поддерживающей украинских ветеранов, а также семьи погибших, пленных и пропавших без вести — благодаря силе природы, арт-терапии и глубокого человеческого взаимодействия.
Идея создания фонда возникла еще в 2019 году, когда семья Ирины Приходько — руководительницы программы и соучредительницы MSF — организовала для детей погибших украинских военных поездку в Вену. Тогда стало очевидно: собственными силами всех не охватить. Эта мысль и легла в основу организации, которая с 2021 года помогает семьям, травмированным войной, найти внутреннюю опору и восстановиться.
Натан Шмидт — ветеран морской пехоты США, который в 2015−2018 годах работал в Посольстве Соединенных Штатов в Киеве. В это время он посетил Донбасс. Как ветеран, он также прошел собственный путь исцеления от психологических травм — в горах.
Так появились лагеря восстановления — Healing Base Camps. Сначала программы проводились в Австрии и Словении. А в мае 2025 года они впервые заработали в Украине — на Закарпатье. Здесь открывается новый формат поддержки — для детей, женщин и ветеранов — семей, переживших потери.
Программы длятся неделю. Этого времени недостаточно для полноценной терапии, но вполне достаточно, чтобы дать человеку новую точку опоры. В этом помогает и позитивная психология, которая является основой программы, разработанной американским психологом доктором Амид Орен, основанной на принципах модели PERMA+.
Лагеря начинаются не с инструкций, а с момента, когда символы говорят громче слов. На первой встрече, на церемонии знакомства, все становятся в круг и слышат: «Отныне вы — на одной веревке». Это не просто метафора — это обещание поддержки. Шаг за шагом участники учатся доверять — себе, другим, самой жизни.
Это — о внутренней силе, которую удается пробудить. «Мы не можем заживить все раны. Но можем вернуть людям веру в себя. И это уже много», — отмечает Приходько.
Программы постепенно расширяются. В планах — открытие Mini Base Camp в нескольких регионах Украины, обучение местных психологов и инструкторов по скалолазанию. Главная задача — сделать программу самодостаточной даже без постоянного присутствия международной команды.