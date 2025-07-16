Горы, веревки и доверие. Так выглядит реабилитация по-новому — для тех, кто видел войну, терял, выживал и возвращался. Это — о программах Mountain Seed Foundation, международной инициативы, поддерживающей украинских ветеранов, а также семьи погибших, пленных и пропавших без вести — благодаря силе природы, арт-терапии и глубокого человеческого взаимодействия.

Идея создания фонда возникла еще в 2019 году, когда семья Ирины Приходько — руководительницы программы и соучредительницы MSF — организовала для детей погибших украинских военных поездку в Вену. Тогда стало очевидно: собственными силами всех не охватить. Эта мысль и легла в основу организации, которая с 2021 года помогает семьям, травмированным войной, найти внутреннюю опору и восстановиться.

«Мой муж терял друзей в этой войне, и это поразило нас до глубины души. Мы поняли: нужен фонд. И предложили эту идею нашему другу — Натану . Он поддержал ее без колебаний», — вспоминает Ирина.

Натан Шмидт — ветеран морской пехоты США, который в 2015−2018 годах работал в Посольстве Соединенных Штатов в Киеве. В это время он посетил Донбасс. Как ветеран, он также прошел собственный путь исцеления от психологических травм — в горах.

«Меня спасла тишина гор. Это пространство, где боль постепенно отступает. Я стремился передать эту силу семьям из Украины», — отмечает господин Шмидт, председатель правления и основатель Mountain Seed Foundation.

Фото: Mountain Seed Foundation

Так появились лагеря восстановления — Healing Base Camps. Сначала программы проводились в Австрии и Словении. А в мае 2025 года они впервые заработали в Украине — на Закарпатье. Здесь открывается новый формат поддержки — для детей, женщин и ветеранов — семей, переживших потери.

«Идея сделать горы пространством для исцеления не случайна. Это инициатива Натана. Он сам почувствовал целебную силу гор, — рассказывает Ирина Приходько . — Наши участники, преодолевая вершины, осознают: они способны преодолевать страх, препятствия — и начинают верить в себя. Скалолазание — не просто спорт. Это момент, когда люди буквально держатся за одну веревку. В этой связке рождается чувство взаимной поддержки и ответственности».

«Этот опыт невозможно воспроизвести в кабинете», — отмечает Ирина.

Программы длятся неделю. Этого времени недостаточно для полноценной терапии, но вполне достаточно, чтобы дать человеку новую точку опоры. В этом помогает и позитивная психология, которая является основой программы, разработанной американским психологом доктором Амид Орен, основанной на принципах модели PERMA+.

«Она сама связалась с нашим фондом после начала полномасштабного вторжения. Ее метод — о способности даже в самые темные времена замечать луч света, не убегать от боли, а искать внутреннюю опору. Это о разрешении себе жить — и даже процветать — несмотря на травму», — объясняет Ирина Приходько.

«Мы не работаем „сверху вниз“, а рядом и на равных — от волонтеров до учредителей. Мы проживаем эти дни вместе с участниками — делим быт, эмоции, слезы, достижения и маленькие победы», — отмечает Ирина Приходько. «Каждая наша программа касается и меня лично. Это еще один шанс исцелить собственные шрамы. В конце концов, мы все проходим путь восстановления вместе», — добавляет Натан Шмидт.

Фото: Mountain Seed Foundation

Лагеря начинаются не с инструкций, а с момента, когда символы говорят громче слов. На первой встрече, на церемонии знакомства, все становятся в круг и слышат: «Отныне вы — на одной веревке». Это не просто метафора — это обещание поддержки. Шаг за шагом участники учатся доверять — себе, другим, самой жизни.

Из первого лагеря в 2022 году у Натана осталось особое воспоминание: «Там была девочка София. Сначала она боялась скалолазания, а потом решилась прыгнуть с моста. Я видел, как в ее глазах боролись страх и вера. И она выбрала веру. А в конце лагеря даже подарила всем выступление — традиционный украинский танец. Это был танец достоинства».

Это — о внутренней силе, которую удается пробудить. «Мы не можем заживить все раны. Но можем вернуть людям веру в себя. И это уже много», — отмечает Приходько.

«С каждой семьей, которой мы помогаем, мы сажаем новое зерно. А как и где оно прорастет — это уже в руках Господа», — объясняет Натан Шмидт.

Фото: Mountain Seed Foundation

И зерна прорастают. В мае 2025-го MSF впервые провел лагеря в Украине. А уже в июне дочь одного из ветеранов вернулась — теперь как волонтер, чтобы помочь другим детям. «Для нас это настоящая история успеха — когда люди сами стремятся вернуться и поддержать других», — объясняет руководитель программ MSF.

Программы постепенно расширяются. В планах — открытие Mini Base Camp в нескольких регионах Украины, обучение местных психологов и инструкторов по скалолазанию. Главная задача — сделать программу самодостаточной даже без постоянного присутствия международной команды.