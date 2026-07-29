Двое пленных оккупантов, вероятно, удерживали гражданского, искавшего еду больной маме: сообщено о подозрении

Пленным оккупантам сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением (Фото: Прокуратура Украины)

В Харьковской области двум оккупантам, взятым в плен украинскими защитниками в мае 2026 года, сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением. По данным следствия, они удерживали мужчину, который искал еду для больной матери.

Об этом написали в Офисе Генерального прокурора.

Сообщается, что в марте 2026 года двое рядовых 128-й отдельной мотострелковой бригады 44-го армейского корпуса ленинградского военного округа ВС РФ вторглись в село Волчанские Хутора Чугуевского района. Они захватили частный дом и обосновались в нем.

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По данным следствия, в начале апреля во двор этого дома пришел 60-летний гражданский мужчина, искавший еду для больной матери: женщина не могла вставать с постели.

В Офисе генпрокурора сообщили, что, угрожая убийством, оккупанты схватили мужчину и поместили его в холодный и сырой погреб, где удерживали против его воли.

«Гражданского удерживали без света, отопления и элементарных санитарных условий. Еду давали не чаще одного раза в сутки, а иногда не кормили вовсе. В таких условиях мужчина провел 36 суток. Пока он находился в неволе, его тяжелобольная мать, для которой он искал еду, умерла», — отметили в Офисе генпрокурора.

11 мая 2026 года во время выполнения боевой задачи военнослужащие Вооруженных Сил Украины взяли обоих оккупантов в плен. Россиянам сообщено о подозрении в жестоком обращении с гражданским населении и ином нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 1 ст. 438 УК Украины). Подозреваемые находятся в учреждении предварительного заключения в статусе военнопленных.