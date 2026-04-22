ЮНИСЕФ выделит более $91 млн на образование в Украине

В 2026 году ЮНИСЕФ направит более 91 миллиона долларов на поддержку украинского образования. Это позволит охватить миллион детей программами раннего развития и развития навыков молодежи.

Об этом сообщили в Министерстве образования Украины.

Соответствующий Годовой план работ на 2026 год подписали министр образования и науки Украины Оксен Лисовой и новоназначенная глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине Анн-Клер Дюфей. Документ является частью Совместной программы правительства Украины и ЮНИСЕФ на 2025−2029 годы.

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В Минобразования отметили, что сотрудничество ведомства и Детского фонда ООН охватывает три направления:

расширение равного доступа к качественному дошкольному образованию и поддержка внедрения нового евроинтеграционного Закона о дошкольном образовании и комплексной трансформации сферы;

восстановление образовательного процесса, создание безопасной и инклюзивной образовательной среды для учащихся начальной и средней школы, а также предоставление интегрированной психологической и психосоциальной поддержки детям, пострадавшим в результате войны;

укрепление системы профориентации и развития навыков для подготовки подростков к дальнейшему обучению и выходу на рынок труда.

«ЮНИСЕФ — один из ключевых партнеров Министерства образования и науки Украины, который системно поддерживает украинское образование. Фокус нашего сотрудничества в 2026 году — доступ детей к образованию, поддержка учителей, школ и садиков, энергонезависимость учебных заведений, преодоление образовательных потерь, а также усиление способности системы образования на уровне общин. Благодарен ЮНИСЕФ за многолетнее сотрудничество, которое дает возможность реализовывать важные сегодня изменения», — отметил министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

По словам представителей ведомства, выделение 91 миллиона долларов для поддержки украинского образования позволит охватить примерно один миллион детей формальным и неформальным образованием, в частности программами раннего развития и развития навыков молодежи.

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«Для детей в Украине обучение в безопасной среде возвращает ощущение облегчения, привычного ритма жизни и надежду на осуществление мечты. ЮНИСЕФ поддерживает правительство Украины, чтобы каждый ребенок и каждый молодой человек, независимо от обстоятельств, имел доступ к качественному и инклюзивному образованию и мог развивать свои навыки, — поделилась Анн-Клер Дюфей, глава Представительства ЮНИСЕФ в Украине.