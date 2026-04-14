Гнездо Одарки и Грицика в селе Леляки Полтавской области (Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов/Facebook Іра Саражинська)

В известном гнезде аистов Одарки и Грицика в Полтавской области появилось первое яйцо сезона. Предполагается, что оно может быть от Леля, который первым спаривался с Одаркой.

О появлении яйца сообщила исследовательница птиц Ирина Саражинская. По ее словам, это произошло 13 апреля в 23:54.

«Вот и дождались сотни зрителей очередной утешительной новости в прямом эфире. Первое яйцо начали ждать с 12 апреля, потому что опыт наблюдений за Одаркой показывает, что в 2024 и в 2025 годах первое яйцо она откладывала через 7 дней после „пирамид“, то есть после спаривания. В этом году интервал составил 8 дней (с 05.04)», — отметила Ирина Саражинская.

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Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов/Facebook Іра Саражинська

По словам исследовательницы птиц, учитывая прошлогодний опыт, второе яйцо должно появиться в гнезде Одарки и Грицика 15 апреля в вечернее время.

Фото: С камеры видеонаблюдения за гнездом аистов/Facebook Іра Саражинська

Научный сотрудник Национального природного парка Пирятинский Анатолий Подобайло в комментарии Суспільне Полтава рассказал, что первое яйцо, которое появилось в гнезде Одарки и Грицика, самка могла снести от Леля — аиста, который первым в 2026 году занял гнездо известной пары, и разделил его с аистом Квиткой. После ряда споров между птицами у Леля и Одарки произошло спаривание. Это произошло до того, как в Полтавскую область вернулся Грицик, который в результате выгнал Леля из гнезда.

«Вполне вероятно, что это яйцо аиста. В целом есть исследования по немецким и испанским популяциям на основе ДНК-тестов, что примерно каждое десятое яйцо в кладках аистов от другого партнера», — прокомментировал Анатолий Подобайло.