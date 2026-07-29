Режиссер Анастасия Фалилеева обвинила бывшего партнера в изнасиловании

Кинематографистка поделилась своим опытом после того, как Алина Галицкая рассказала о домогательствах со стороны саксофониста Андрея Бармалия и продюсера Павла Ступака.

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В комментарии режиссер впервые назвала имя своего обидчика и рассказала, что изнасилования происходили в 2021—2022 годах.

«После рассказов о том, как любимый оператор Паши Сергей Киреев (и, к сожалению, мой бывший) постоянно склонял меня к нежелательным сексуальным действиям — то есть насиловал меня анально и вытворял всякое в отношениях, — Паша, узнав об этом от меня, еще долго с ним работал и делал вид, что все ок», — написала Фалилеева.

По словам Анастасии, поскольку события, по ее мнению, произошли давно, она не планировала рассказывать о пережитом, однако после истории Галицкой поделилась и своим опытом. Режиссер также отметила, что в завуалированной форме вынесла историю об изнасиловании в публичное пространство в фильме Я умерла в Ирпене, но подчеркнула: «у преступления нет срока давности».

«После всех терапий, спустя столько времени, все еще бросает в животный страх и стыд», — добавила режиссер.

Фото: Instagram kazadirizza

В 2024 году в интервью Суспільному Анастасия Фалилеева рассказала о контексте своего анимационного фильма, однако имя бывшего партнера не раскрыла.

«У нас в обществе принято считать, что „виноваты оба“ и не стоит „выносить сор из избы“. Например: он же твой парень — как это может быть, что ты не хочешь секса? А потом, пока ты спишь, парень „занимается сексом“ с тобой — причем так, как ты всегда была против. А потом психиатр говорит тебе: „Настя, это было изнасилование“», — рассказывала режиссер.