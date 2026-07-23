В Харьковской области трое мужчин погибли в результате взрыва: в кармане кофты одного из них была граната

22 июля в городе Златополь Лозовского района Харьковской области трое мужчин погибли в результате взрыва гранаты, находившейся в кармане кофты одного из них.

Об этом сообщили в полиции Харьковской области.

По предварительным данным, правоохранители установили, что компания мужчин распивала спиртные напитки возле автомобиля. По словам очевидцев, один из мужчин передал другому свою кофту, а тот, осматривая карман, обнаружил гранату.

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В результате неосторожного обращения с боеприпасом была выдернута предохранительная чека, после чего произошел взрыв. От полученных травм погибли двое мужчин 2003 года рождения и один — 1999 года рождения.

«По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой несчастный случай», — отметили представители полиции Харьковской области.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Досудебное расследование продолжается.

Полиция просит граждан не хранить оружие, боеприпасы и другие взрывоопасные предметы, а в случае обнаружения подозрительных или взрывоопасных предметов — немедленно сообщать об этом по спецлинии 102 или 112.