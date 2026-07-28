Во Львове художественную выставку курирует художник, который два года назад уехал за границу и не вернулся

Художник, который не вернулся в Украину из-за границы, стал куратором выставки во Львове (Фото: Facebook Jam Factory Art Center)

С июня по август во Львове проходит выставка, посвященная украинским художественным инициативам — Все нормально)) . Один из ее кураторов — художник Антон Ткаченко, который два года назад выехал из страны с разрешения Минкульта и не вернулся.

Об этом в колонке для hromadske написала активистка и консультант по менеджменту Йош Пшик.

Выставка в Jam Factory Art Center, о которой рассказала авторка, посвящена самоорганизованным художественным инициативам Украины, действовавшим на протяжении последнего десятилетия. Проект стал результатом конкурса независимых кураторских исследований.

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Для отбора проектов на выставку были выбраны шесть членов жюри: директор и куратор визуального направления Jam Factory Art Center, а также четыре представителя сферы искусства. Среди последних — двое участников проекта Гараж 127 (в том числе Антон Ткаченко) и двое представителей кураторской группы Товары из Европы.

Однако, хотя выставку курировали четыре человека, на открытии присутствовали лишь трое из них.

Автор колонки отметила, что представители проекта пригласили к участию в выставке Межкомнатное пространство — львовскую инициативу, действующую в формате квартирника, сокуратором которой является военнослужащий Денис. По словам Йош Пшик, когда защитник узнал, что Ткаченко уехал и не вернулся, а часть кураторской группы находится за границей, он выразил недовольство этим сотрудничеством.

Автор рассказала, что длительные дискуссии между военнослужащим и организаторами выставки не привели к результату, поэтому защитник предложил разместить в качестве отдельной части экспозиции свое заявление: «Я, Денис П., сокуратор Межкомнатного пространства, не вижу возможности своего участия в этой выставке, так как считаю неправильным делегировать право выбирать и представлять арт-пространства и сообщества Украины мужчине, который два года назад пересек границу, воспользовавшись привилегией деятеля культуры, и не вернулся».

Йош Пшик отметила, что организаторы представили обращение Дениса как художественную работу, однако, по мнению автора колонки, это высказывание о неприемлемости подобной экспозиции в целом.

«Кураторство — это власть выбирать других, принимать решения о том, как будут представлены работы и высказывания. Куратор получает рычаги влияния, позволяющие усилить высказывание или, наоборот, отодвинуть его на второй план. Это человек, который управляет процессом и представляет публике готовый продукт. Куратор и участник коллективной выставки не находятся в равном положении. Вопрос о том, кому мы делегируем кураторскую власть, имеет общественную значимость», — отметила автор.

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Кроме того, по словам Йош Пшик, когда она решила поинтересоваться у представителей выставки, почему они согласились на сотрудничество с Антоном Ткаченко и почему не отказались от него после того, как украинский военный высказал свою позицию, то в ответ услышала о «нежелании дискриминировать куратора».

«Я спросила, почему не отказались от сотрудничества с Антоном, сохранив при этом идею проекта, и можно ли было найти способ представить самоорганизованные инициативы, не делегируя именно ему право решать, кто и как будет представлен. На это ответили, что не хотят дискриминировать куратора из-за того, что он уехал», — написала Йош Пшик.