Украинский военнопленный садится в автобус после обмена на фоне нападения России на Украину, 23 октября 2026 года (Фото: EUTERS/Valentyn Ogirenko)

Каков размер единовременных и ежегодных выплат, как получить медицинскую помощь без справок о статусе и можно ли ожидать появления персональных кейс-менеджеров.

Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в ответ на запрос NV разъясняет, какая государственная поддержка предусмотрена для гражданских лиц, освобожденных из российского плена, что необходимо для подтверждения соответствующего статуса, а также можно ли рассчитывать на денежные выплаты и временное жилье.

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Какая государственная поддержка доступна гражданским лицам, освобожденным из российского плена?

Правовые основы государственной поддержки определены Законом Украины от 26 января 2022 года № 2010-IX «О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей».

Система государственных гарантий предусматривает, в частности, денежную помощь — она предоставляется лицам, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы, а также членам их семей.

Это также восстановительные, постинзоляционные и реинтеграционные меры: проведение мероприятий по адаптации и поддержке (сопровождению) после освобождения; социальные услуги: консультирование, информирование, социальное сопровождение, социальная адаптация, представление интересов и т. д.

Доступны и другие виды поддержки: медицинская, психологическая, реабилитационная и правовая помощь. При этом право на общедоступные медицинские и социальные услуги не ограничивается исключительно наличием решения об установлении факта лишения личной свободы.

Какие государственные структуры координируют поддержку гражданских лиц после освобождения из плена?

Государственная поддержка осуществляется по межведомственному принципу. Министерство по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины обеспечивает формирование и реализацию государственной политики в сфере защиты прав лиц, лишенных личной свободы в результате вооруженной агрессии.

Комиссия по вопросам установления факта лишения лица личной свободы осуществляет непосредственное установление соответствующего факта.

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Министерство здравоохранения Украины и учреждения здравоохранения обеспечивают предоставление медицинской помощи, медицинской реабилитации и услуг в сфере здравоохранения. Министерство социальной политики, семьи и единства Украины и поставщики социальных услуг формируют и реализуют политику в сфере социальных услуг, а также осуществляют поддержку людей в громадах.

Государственные органы и учреждения в рамках постановления КМУ № 296 участвуют в организации восстановительных, постизоляционных и реинтеграционных мероприятий.

Каким образом устанавливается факт пребывания гражданского лица в российском плену?

Порядок определен статьей 4 Закона № 2010-IX и постановлением КМУ от 15 ноября 2022 года № 1281.

Первый этап — подача заявления. В уполномоченный орган подается заявление об установлении факта и документы, определенные законодательством. Далее Комиссия изучает обстоятельства лишения свободы, имеющиеся документы, сведения компетентных государственных органов и другие материалы.

Особенность процесса заключается в том, что гражданские лица, находившиеся в местах несвободы на временно оккупированных территориях или в РФ, зачастую не имеют документов, подтверждающих факт задержания или продолжительность содержания под стражей.

По результатам рассмотрения Комиссия принимает решение, а сведения вносятся в Единый реестр лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины. Это и служит основанием для получения государственных гарантий.

Какие выплаты предусмотрены государством для такой категории населения и какова процедура их получения?

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В соответствии со ст. 7 Закона № 2010-IX и постановлением КМУ № 1281 предусмотрены:

Ежегодная денежная помощь: 100 тыс. грн за каждый год пребывания в местах несвободы.

Единовременная денежная помощь после освобождения, базовый размер которой составляет 100 тыс. гривен.

Если человек получает отдельные виды первоочередной помощи, то размер единовременного пособия составляет 50 тыс. грн.

Лицо или его законный представитель подает заявление установленной формы, документы для идентификации и подтверждения права на получение помощи, а также реквизиты банковского счета. Средства перечисляются непосредственно на банковский счет.

Сколько средств предусмотрено на эту программу в государственном бюджете на 2026 год?

Объем бюджетных назначений на 2026 год составляет 1 226 619,2 тыс. грн. Остаток средств по состоянию на день предоставления ответа на запрос — 237 378,3 тыс. грн.

Какое государственное учреждение отвечает за предоставление временного жилья, ваучеров или сертификатов на получение нового жилья гражданским лицам, освобожденным из российского плена?

Непосредственное обеспечение жильем для временного проживания возлагается на органы местного самоуправления по месту, выбранному лицом для проживания.

Компенсация за уничтоженное или поврежденное жилье (в форме сертификатов) регулируется Законом Украины № 2923-IX посредством механизмов государственной жилищной политики и Государственного реестра имущества, поврежденного и уничтоженного в результате боевых действий.

Государством предусмотрено несколько отдельных правовых механизмов. К ним относится предоставление жилья для временного проживания, осуществляемое органами местного самоуправления. В случае получения статуса внутренне перемещенного лица (ВПЛ) применяются механизмы, предусмотренные постановлением Кабинета Министров Украины от 1 сентября 2023 года № 930.

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В случае уничтожения жилья в результате вооруженной агрессии РФ лицо может претендовать на компенсацию путем получения жилищного сертификата для приобретения недвижимости. Важно отметить, что факт нахождения жилья на временно оккупированной территории сам по себе не означает автоматического возникновения права на жилищный сертификат.

Могут ли гражданские лица, самостоятельно покинувшие место содержания или вернувшиеся через третьи страны, получить государственную помощь и выплаты?

Да, могут. Самостоятельный способ возвращения не является основанием для отказа в установлении факта лишения свободы.

Для установления факта лицо подает заявление и документы в соответствии с постановлением КМУ № 1281. Первоочередная помощь для лиц, которые вернулись самостоятельно и признаны потерпевшими в рамках уголовных производств по ст. 146−1 или разделу XX Уголовного кодекса Украины, предусмотрена в виде единовременной денежной выплаты в размере 50 тыс. грн.

Документы, необходимые для ее получения: заявление в уполномоченное министерство; документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины; документ о признании потерпевшим в соответствующем уголовном производстве; иные сведения, предусмотренные Порядком.

Имеет ли гражданское лицо, освобожденное из плена, право на получение базовой медицинской, психологической и социальной помощи до завершения процедуры установления факта пребывания в плену?

Да, имеет. Прохождение процедуры установления факта не препятствует получению общедоступной медицинской помощи и социальных услуг.

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Медицинская помощь предоставляется в соответствии с Основами законодательства Украины о здравоохранении и Законом Украины «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения».

Первоочередные меры поддержки включают оценку потребностей, обеспечение базовых нужд, а для потерпевших в уголовных производствах — реабилитационную и психологическую помощь.

Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом Украины «О социальных услугах» и постановлением Кабинета Министров Украины от 14 января 2026 года № 64 с учетом индивидуальных потребностей.

Рассматривает ли министерство внедрение модели «единого окна» или персонального кейс-менеджера?

Действующее законодательство предусматривает механизмы координации, а оценку потребностей осуществляют Украинский национальный центр построения мира, Секретариат Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека и Координационный центр поддержки потерпевших и свидетелей Офиса Генерального прокурора.

Для обеспечения непрерывности поддержки рассматривается возможность внедрения механизма индивидуального сопровождения, при котором назначенный специалист будет координировать взаимодействие между учреждениями и сопровождать человека после его возвращения в громаду.

Какие изменения в законодательстве, государственных программах или бюджетном финансировании необходимы для комплексной поддержки гражданских лиц после плена?

Ключевые направления совершенствования включают обеспечение непрерывности поддержки: улучшение взаимодействия между учреждениями здравоохранения, органами социальной защиты и органами местного самоуправления. Прорабатываются изменения в постановления КМУ № 296 и № 64.

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Речь также идет о мультидисциплинарных командах: нормативном регулировании их деятельности для комплексной оценки потребностей и сопровождения; развитии услуг в громадах — в частности, обеспечении доступности услуг на местном уровне, а также повышении квалификации или супервизии социальных работников по вопросам работы с травмой и последствиями пыток.

Обеспечение жильем, в частности дальнейшая проработка вопросов, касающихся лиц, чье жилье было уничтожено или остается на временно оккупированных территориях.