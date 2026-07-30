Мужчине, который, предположительно, убил врача во время ВВК сообщили о подозрении (Фото: Прокуратура Украины)

29 июля в Киеве во время прохождения военно-врачебной комиссии 31-летний мужчина, предположительно, убил ножом врача . Ему сообщили о подозрении в умышленном убийстве.

Об этом рассказали представители Киевской городской прокуратуры.

По данным следствия, после того как мужчину, находящегося в розыске в связи с непрохождением военно-врачебной комиссии (ВВК), доставили для медицинского осмотра в нештатную постоянную военно-врачебную комиссию № 1 Подольского района, он прошел осмотр почти у всех врачей.

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Правоохранители сообщили, что 55-летний хирург должна была осматривать киевлянина одной из последних. Подозреваемый рассказал, что хотел тщательного осмотра на комиссии, жаловался на зубную боль и просил отпустить его на несколько дней.

«Поняв, что его признают годным к службе, мужчина нанес врачу около 17 хаотичных ударов ножом в грудь, шею и руки. Нож был у него с собой в сумке. От полученных травм женщина скончалась на месте», — сообщили в Киевской городской прокуратуре.

Фото: Прокуратура Украины

Жителю Киева сообщили о подозрении в умышленном убийстве лица в связи с выполнением им служебных обязанностей (п. 8 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Мужчине грозит от десяти до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение. В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения.

Кроме того, в рамках досудебного расследования, начатого по ч. 3 ст. 367 УК, устанавливается, каким образом мужчина прошел в помещение военно-врачебной комиссии с ножом.