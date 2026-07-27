С какими трудностями в общении чаще всего могут сталкиваться семьи военнослужащих, когда те возвращаются к гражданской жизни? (Фото: REUTERS/Сергей Гудак)

Как война меняет семейные отношения, чем ПТСР отличается от расстройства адаптации и когда не стоит откладывать визит к психотерапевту — психолог и руководитель психологического отдела благотворительного фонда Веста Иванна Ковальчук помогла NV найти ответы на важные вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи.

С какими труднощами в общении чаще всего могут сталкиваться семьи военнослужащих, когда те возвращаются к гражданской жизни — как временно, так и навсегда?

Когда речь идет о возвращении близкого человека в отпуск, приоритетными задачами становятся: возможность побыть вместе, решение неотложных бытовых вопросов, оформление необходимых документов, совместный отдых или обсуждение тем, которые невозможно было полноценно затронуть на расстоянии. В таких ситуациях конфликты могут либо обостряться — из-за длительной разлуки и утраты навыков их разрешения, — либо, наоборот, замалчиваться, чтобы не тратить и без того дефицитное время на ссоры. Во втором случае обострение конфликтов происходит уже после того, как военнослужащий возвращается на позицию.

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Когда речь идет об окончательной демобилизации, ключевым моментом становится перестройка всей системы семейных отношений и интеграция военного опыта в новую гражданскую идентичность. Здесь исчезает фактор временности, поэтому замалчивать проблемы больше не удается: они требуют реального решения, а не откладывания на потом. Основная задача семьи смещается от краткосрочной адаптации к долгосрочному сосуществованию, в рамках которого каждому члену семьи приходится заново налаживать общение, согласовывать новые правила совместной жизни и учиться постепенно ставить перед собой долгосрочные цели и достигать их.

Почему могут возникать трудности и недопонимание в общении?

В первую очередь — из-за перегрузки нервной системы как самого военнослужащего, так и его партнерши, которая за время его отсутствия берет на себя решение всех вопросов. Причина также может заключаться в том, что люди в целом могут не уметь разрешать конфликты в паре или семье, что стало более очевидным за время разлуки.

Со стороны близких людей наиболее частые причины недопонимания таковы:

Неумение выражать поддержку. Когда человек вроде бы и хочет, но использует неудачные речевые обороты;

Чрезмерный страх навредить, когда из-за внутренней тревоги мы начинаем допускать больше ошибок в общении;

Нежелание вникать в специфику общения с партнером, имеющим боевой опыт.

Со стороны военнослужащих:

Нежелание менять устоявшиеся паттерны общения, которые могут помогать в военной жизни, но вредить коммуникации с близкими;

Стремление защитить семью с помощью молчания;

Последствия психического истощения, когда у психики не хватает ресурса на эмпатию и долгие диалоги.

Какие повседневные для семьи темы могут стать триггерами для военнослужащего и почему?

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Триггером могут стать любые вопросы, связанные с будущим, карьерой, финансами или долгосрочным планированием, поскольку на войне горизонт планирования сужается до краткосрочного. Например: сейчас вернусь с задания, заберу на Новой почте посылку от жены, приеду и открою её. После достижения этой цели ставится новая, а психика живет в режиме «от цели — до цели».

После длительного пребывания в таких условиях необходимость думать о будущем на годы вперед может вызывать сильную тревогу и желание изолироваться. Кроме того, военнослужащему трудно разделить повседневные интересы и переживания семьи, которые на фоне боевого опыта кажутся ему мелкими и неважными.

У человека может просто не быть ресурса на согласование и решение бытовых вопросов — ему необходимо время для базовой стабилизации. Из-за этого возникает субъективное ощущение одиночества в кругу своих. Также могут появляться злость и агрессия по отношению к близким. Это вынуждает человека искать общения исключительно с побратимами, еще больше отдаляясь от партнерши и детей.

Что такое расстройство адаптации и как часто ветераны сталкиваются с ним, возвращаясь к гражданской жизни?

Расстройство адаптации — это чрезмерная и аномальная реакция на жизненный стрессор. Эта реакция более серьезна, чем обычно ожидается, и приводит к значительным социальным, эмоциональным и профессиональным нарушениям.

В настоящее время мы проводим исследование, касающееся РА среди ветеранов, и не можем с уверенностью утверждать, как часто они сталкиваются с этим в гражданской жизни. Однако, принимая во внимание специфику процессов, с которыми они сталкиваются, условия их возвращения к гражданской жизни — в тыл страны, продолжающей участвовать в активной фазе войны, к которой они больше не имеют отношения, — а также опираясь на наш практический опыт, мы можем предположить, что это распространенное среди ветеранов явление.

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Каковы признаки расстройства адаптации?

Прежде всего, речь идет о развитии четко выраженных эмоциональных или поведенческих симптомов, возникающих в течение трех месяцев после воздействия стрессового фактора. Например, увольнение в запас и начало реинтеграции.

Второй признак — клиническая значимость, то есть выраженный дистресс, непропорциональный тяжести или интенсивности стрессора, а также значительное нарушение функционирования в профессиональной, социальной, семейной или иных важных сферах жизнедеятельности.

Также это подразумевает исключение других расстройств и их обострений — например, ПТСР или генерализованного тревожного расстройства, — а также случаев, когда симптомы являются проявлением нормальной реакции горя в связи со смертью близкого человека.

Чем расстройство адаптации отличается от ПТСР?

Это два разных расстройства, имеющих различные причины возникновения и проявления. У ПТСР есть свои обязательные клинические критерии: ситуация, угрожавшая жизни; интрузии — непроизвольные и повторяющиеся воспоминания, реалистичные флешбэки или ночные кошмары; активное избегание любых триггеров, мыслей, мест или людей, напоминающих о пережитом; негативные изменения в когнитивной сфере и настроении, такие как эмоциональное онемение и чувство отчужденности от близких; гипербдительность (когда человек постоянно сканирует пространство на предмет опасности), вспышки гнева и нарушения сна.

Постановкой и дифференциацией этих диагнозов занимаются исключительно врачи-психиатры, которые могут подтвердить или опровергнуть наличие у человека этих расстройств.

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Как понять, что для разрешения конфликта или недопонимания в семье необходимо привлечь специалиста?

Основной критерий: если пара понимает, что, несмотря на обоюдные попытки разрешить конфликты, им не удается найти конструктивные пути выхода из этих ситуаций. В таком случае конфликты в семье могут приобретать циклический характер. Вы ходите по кругу, ссоритесь из-за одного и того же, и никакие разговоры не приносят облегчения.

Явными признаками служат возникновение длительного чувства беспомощности, страха перед реакциями партнера, полное исчезновение эмоциональной или физической близости, а также ситуации, когда кризис начинает непосредственно сказываться на детях или мешает выполнению повседневных бытовых и профессиональных обязанностей.

Где и как искать таких специалистов?

За помощью стоит обращаться в профильные организации, специализирующиеся именно на работе с военной травмой и сопровождении семей ветеранов, или к специалистам, понимающим специфику ситуации ветеранов и их семей.

Как понять, что подойдет лучше всего: индивидуальные или парные консультации с психотерапевтом, групповые встречи?

Выбор формата зависит от запроса и текущего состояния семьи. Индивидуальная терапия необходима, когда ветерану или его партнерше нужно сначала разобраться с собственными тяжелыми переживаниями, травмами или депрессивными состояниями, которые человек не готов выносить на совместное обсуждение.

Парная терапия работает с отношениями, помогает заново научиться слышать друг друга, выражать обиды без обвинений и перестроить семейные правила.

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Групповые встречи — или круги поддержки — служат мощным ресурсом, необходимым для преодоления чувства одиночества. В таком формате участвуют люди со схожим опытом; они получают подтверждение правомерности своих чувств и видят реальные примеры успешного преодоления подобных кризисов. Запрос семьи может предполагать необходимость комплексного подхода.

Дайте три совета по этичному общению с военными и ветеранами: на что в первую очередь стоит обратить внимание?

Избегайте неуместных, триггерных и жалостливых вопросов;

Уважайте личные границы и пространство;

Не забывайте, что мы общаемся с человеком, имеющим боевой опыт, а определяем этого человека через призму данного опыта.

Однако стоит помнить, что коммуникация — это двустороннее взаимодействие. Ответственность за её качество лежит на всех участниках этого взаимодействия.