«Не вижу смысла». Истории украинок, живущих в Польше, но, несмотря на худшее отношение к ним, не выезжают. Как они это объясняют

Чуть меньше одного миллиона украинцев имеют статус временной защиты в Польше, а всего в этой стране проживают ориентировочно 2 млн соотечественников (Фото: Jakub Porzycki/Anadolu via Getty Images)

Здесь мой бизнес, здесь учится мой ребенок, здесь его друзья, мой дом в оккупации — так говорят о своей жизни украинки, которые живут в Польше и переезжать в другую страну пока не собираются.

По данным Евростата, по состоянию на конец 2025-го в Польше со статусом временной защиты находились около 1 млн украинцев. Это почти пятая часть от 4,3 млн граждан Украины, которые сейчас живут в ЕС. Всего в Польше, включая тех соотечественников, кто находится здесь с довоенных времен, по разным данным, находится около 2 млн украинцев. Это весомая часть населения, влияющая на польский ВВП и местный рынок труда.

Реклама

Большинство украинцев в соседней стране уже не зависят от социальных выплат или помощи благотворителей, а полностью обеспечивают себя самостоятельно. Уровень безработицы среди них продолжает сокращаться. По данным Национального банка Польши, более 90% граждан Украины, которые переехали в Польшу до войны, сейчас работают. Среди военных беженцев только 14% безработные, а два года назад таких было 25%. За 2024 год общий вклад временных беженцев из Украины в ВВП Польши составил 2,7%, говорится в совместном исследовании Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев и компании Deloitte.

Однако в последнее время отношение в Польше к украинцам ухудшилось — в частности социальному напряжению способствуют заявления представителей власти. NV поинтересовался у трех целеустремленных украинок, которые живут и работают в Польше, чувствуют ли они изменения, происходящие в этой стране, и думают ли о переезде.

«Я всегда открыто говорю, что я из Украины»