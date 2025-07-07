«Мама, я не хочу умирать», — кричал мой брат. Вика, девятиклассница из Хмельницкой области, проснулась среди ночи не от будильника, а от взрыва и звона стекла. «Я выбежала в коридор и пыталась сохранять спокойствие. Но напряжение, страх и паника были слишком сильными…»

Это было утро 13 мая 2023 года. Россия атаковала критическую инфраструктуру Хмельницкого района ударными дронами. Часть снарядов попала в жилые дома и школу. За несколько секунд в коридорах учебного заведения вылетели все двери, выбило окна и зашатались стены.

Пастух Елизавета Викторовна ученица Хмельницкого лицея

«Я живу в двух километрах от эпицентра. Проснулась в четыре утра от мощного взрыва ракеты. Мы с семьей спустились в коридор, услышали резкий свист — и уже через считанные секунды раздался громкий взрыв. В тот момент все мое тело задрожало, сердце сжималось от страха. Я больше всего волновалась за свою семью и кота, который тогда выбежал на улицу», — вспоминает Лиза, еще одна ученица Хмельницкого лицея.

Когда школа — это не только классы

Фото: Поврежденный войной лицей в Хмельницком

Но даже в такой критический момент школа осталась точкой притяжения для общины. После удара сюда вернулись все: с лопатами, ведрами, со слезами в глазах.

Даша Мозолюк ученица Хмельницкого лицея

«Вместе с одноклассниками мы пошли помогать убирать школу. Было очень больно и обидно из-за всего, что произошло в моем родном городе», — рассказывает Лиза. «Меня порадовало, что пришло много людей. Мы работали вместе, как одна большая семья», — добавляет Даша, подруга Лизы.

У директора школы Жанны Демиденко до сих пор перед глазами то утро. «Я видела зарево. Мы приехали в школу, ГСЧС уже была на месте. Удар был страшный. 56 окон влетело. Двери разлетелись. Это было как кадры из фильма об апокалипсисе», — говорит она.

Фото: Поврежденный лицей в Хмельницком

Дети, повзрослевшие за ночь

Для учеников эта школа — больше чем здание. Это место, где они мечтали и росли. А теперь — вместе убирали стекло, восстанавливали порядок, искали общую опору в хаосе.

Виктория Потапчук, ученица Хмельницкого лицея

«Было больно и обидно, ведь май — это период подготовки к выпуску из 9 класса. А вместо праздника мы увидели разрушения. Особенно больно было видеть наш класс — именно он пострадал больше всего. Казалось, что вместе с обломками исчезли все воспоминания…», — делится Вика.

Фото: Поврежденный лицей в Хмельницком

Как восстанавливают школу, в которой остались мечты

После первых дней хаоса и уборки община обратилась за помощью. Школа вошла в проект Программы развития ООН в Украине (ПРООН) при поддержке Правительства Германии — «Ремонт школ в пострадавших в результате войны регионах». Один из принципов инициативы — Build Back Together: школу ремонтируют не для людей, а вместе с ними.

Важно, что восстановление школ в рамках программы не ограничивается только стенами классов. Пространства перепроектируются так, чтобы соответствовать потребностям современного образования и общин. В школах появляются мультифункциональные помещения, которые можно использовать и для обучения, и для досуга, и для собраний общины. Это не только меняет вид заведений, но и трансформирует их роль: из формального места обучения школа становится точкой единства и развития.

Фото: Восстановление Хмельницкого лицея при поддержке проекта Программы развития ООН в Украине (ПРООН)

Подход Build Back Together, который применяет ПРООН, кардинально меняет логику восстановления. Здесь важно не только восстановить то, что было, но и создать лучшую — инклюзивную, устойчивую, дружественную среду. И самое главное — привлечь тех, для кого эта школа является вторым домом. Учителя, ученики, родители имеют голос. Их слушают, к ним прислушиваются. И это — настоящая инвестиция в будущее.

«Дети привлекались, выбирали цвета. Мы хотели, чтобы коридоры были в пастельных тонах, как сад вокруг школы. Дети придумали, чтобы на стенах была графика — чтобы не было скучно и серенько», — говорит Жанна Демиденко.

Сейчас завершают ремонт: заливают пол, красят стены, устанавливают двери и новое LED-освещение.

Фото: Восстановление Хмельницкого лицея при поддержке проекта Программы развития ООН в Украине (ПРООН)

«Трещина в бетоне была очень глубокая — пришлось заливать дважды. Но они все делают качественно. Мы ждем, что до конца июня школа будет готова», — добавляет директор.

Проект, который возвращает к жизни

Вся эта история — часть большего. Проект «Ремонт школ в пострадавших в результате войны регионах» стартовал в декабре 2022 года. Его реализует ПРООН в Украине при финансовой поддержке Правительства Германии. Цель — не только восстановление, а создание безопасной, достойной, доступной среды.

12 школ в 5 областях Украины (Львовская, Хмельницкая, Черкасская, Полтавская и Кировоградская). Все они восстанавливаются для возвращения более 3 000 детей к офлайн-обучению. Бюджет проекта — 5 миллионов евро.

Разрушенное — не значит утраченное

«Было страшно. Было больно. Но мы вместе. И мы восстанавливаем свою школу. Мы собрались. Мы убрали. И мы вернемся сюда снова», — говорит Даша.

Это не просто школа. Это — сердце общины. И здесь снова будет звучать детский смех как символ того, что, несмотря на войну, дети имеют право на детство, мечту и безопасное пространство, а еще веру в то, что даже после самой темной ночи наступает рассвет.