«Мы собирали обломки, как воспоминания»: как изменился поврежденный войной лицей в Хмельницком
Поврежденный войной Хмельницкий лицей
«Мама, я не хочу умирать», — кричал мой брат. Вика, девятиклассница из Хмельницкой области, проснулась среди ночи не от будильника, а от взрыва и звона стекла. «Я выбежала в коридор и пыталась сохранять спокойствие. Но напряжение, страх и паника были слишком сильными…»
Это было утро 13 мая 2023 года. Россия атаковала критическую инфраструктуру Хмельницкого района ударными дронами. Часть снарядов попала в жилые дома и школу. За несколько секунд в коридорах учебного заведения вылетели все двери, выбило окна и зашатались стены.
Когда школа — это не только классы
Но даже в такой критический момент школа осталась точкой притяжения для общины. После удара сюда вернулись все: с лопатами, ведрами, со слезами в глазах.
Дети, повзрослевшие за ночь
Для учеников эта школа — больше чем здание. Это место, где они мечтали и росли. А теперь — вместе убирали стекло, восстанавливали порядок, искали общую опору в хаосе.
Как восстанавливают школу, в которой остались мечты
После первых дней хаоса и уборки община обратилась за помощью. Школа вошла в проект Программы развития ООН в Украине (ПРООН) при поддержке Правительства Германии — «Ремонт школ в пострадавших в результате войны регионах». Один из принципов инициативы — Build Back Together: школу ремонтируют не для людей, а вместе с ними.
Важно, что восстановление школ в рамках программы не ограничивается только стенами классов. Пространства перепроектируются так, чтобы соответствовать потребностям современного образования и общин. В школах появляются мультифункциональные помещения, которые можно использовать и для обучения, и для досуга, и для собраний общины. Это не только меняет вид заведений, но и трансформирует их роль: из формального места обучения школа становится точкой единства и развития.
Подход Build Back Together, который применяет ПРООН, кардинально меняет логику восстановления. Здесь важно не только восстановить то, что было, но и создать лучшую — инклюзивную, устойчивую, дружественную среду. И самое главное — привлечь тех, для кого эта школа является вторым домом. Учителя, ученики, родители имеют голос. Их слушают, к ним прислушиваются. И это — настоящая инвестиция в будущее.
Сейчас завершают ремонт: заливают пол, красят стены, устанавливают двери и новое LED-освещение.
Проект, который возвращает к жизни
Вся эта история — часть большего. Проект «Ремонт школ в пострадавших в результате войны регионах» стартовал в декабре 2022 года. Его реализует ПРООН в Украине при финансовой поддержке Правительства Германии. Цель — не только восстановление, а создание безопасной, достойной, доступной среды.
12 школ в 5 областях Украины (Львовская, Хмельницкая, Черкасская, Полтавская и Кировоградская). Все они восстанавливаются для возвращения более 3 000 детей к офлайн-обучению. Бюджет проекта — 5 миллионов евро.
Разрушенное — не значит утраченное
Это не просто школа. Это — сердце общины. И здесь снова будет звучать детский смех как символ того, что, несмотря на войну, дети имеют право на детство, мечту и безопасное пространство, а еще веру в то, что даже после самой темной ночи наступает рассвет.