Почему мир заинтересовался войной в Украине как новой моделью, стоит ли легализовать частные военные компании и как это может повлиять на армию, экономику и ветеранов.

Федор Сердюк — украинский предприниматель, эксперт по первой помощи, основатель гуманитарных, медицинских и оборонных проектов. Является соучредителем компаний FAST и MOWA Defense, гуманитарной организации PULSE.

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В интервью NV Сердюк размышляет о том, нужно ли Украине внедрять частные военные компании, как это будет работать и чем украинский опыт в войне может быть полезен миру. Далее — его прямая речь.

Война нового формата

Разговоры о том, что «война теперь совсем другая» — столь же типичное явление в военной среде, как ностальгия старших людей о том, что «в наше время люди были сильнее, трава зеленее». Но то, что продемонстрировала оборона Украины от российского вторжения — это действительно другая реальность, чем любой конфликт в прошлом.

И по этому поводу нет дискуссии. Доктринальный анализ однозначен: беспилотные системы составляют 80% поражения целей на фронте, около 100% корректировки огня — тоже беспилотники, НРК за последний месяц совершили, по заявлениям Минобороны, 9000 рейсов. Килзона, невозможность полноценно применять авиацию, дипстрайк как явление, новое расслоение ПВО. Это война другого характера, чем предыдущие. Точка.

Артиллерист 147-й десантно-штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины ведет огонь из самоходной гаубицы по российским войскам на передовой вблизи прифронтового города Покровск в Донецкой области, Украина, 30 марта 2026 года. / Фото: REUTERS/Stringer

Показателен момент, когда генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, в 2023 году сказал: «То, что мы видим в Украине — совершенно новый характер войны». Для компетентных военных лидеров это было понятно уже тогда. Дальше этот мир только эволюционировал в нечто совершенно иное.

В Украине эти аргументы уже некому доказывать. Что воевать надо иначе, чем пишет учебник 2021 года — общепринятая точка зрения до самой западной границы. Но за рубежом — спектр. Я много общаюсь с иностранными военными руководителями и командирами: от полного игнорирования изменений до максимальной мотивации трансформировать собственные войска. Степень заинтересованности зависит от культуры внутри сил обороны даже больше, чем от географической близости к России.

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Европейцам это очевидно интересно в связи с рисками распространения российской агрессии. Но и Объединенные Арабские Эмираты, которые не имеют особых рисков симметричного конфликта с Россией, могут оказаться в воздушных условиях, где дешевые одноразовые средства атаки терроризируют население и истощают армию. Что, собственно, уже случалось. Так что примерно с 2023 года наш опыт стал концептуально экспортабельным.

Были и конкретные сигналы. Когда над европейскими военными базами начали появляться «НЛО» — Украина, насколько мне известно, отправила в Данию небольшую делегацию, которая делилась опытом противодействия БПЛА. Государство постепенно начинало осознавать, что этот опыт можно использовать для преследования национальных интересов. Но как именно — до конца не было понятно.

Готовность союзника к современной войне — это не соревнование по одному нормативу. Это набор возможностей. Может ли армия республики Х обнаружить и уничтожить российский танк за 10 км со стоимостью уничтожения $10 000? Занимает ли killchain больше или меньше 20 минут? Способна ли армия королевства Y сбить вражеский дипстрайк-дрон, потратив меньше, чем он стоил? Из этих ниточек и шьется реальная готовность государства.

Именно то, что мы имеем эти способности не в теории, а на практике — дает нам значительное преимущество. Мы точно знаем, что и какими средствами надо делать для выполнения боевых задач, которых у партнеров еще нет. Президент Зеленский это понимает и пытается использовать во внешней политике. Это здоровая и правильная вещь.

Экспорт не только продуктов, но и решений

Ранее основным рычагом влияния в экспорте оружия были либо изделия, либо технологии. Страны строили проекцию своего влияния, разрешая или запрещая поставки в зависимости от «поведения» партнера. Сейчас ситуация иная.

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Возьмем перехватчики. Основное оружие, дающее нам преимущество, не требует слишком сложных технологических процессов — а значит, его можно произвести практически где угодно. Технологию можно скопировать, вывезти нелегально или изначально разрабатывать за рубежом, обучая на украинском фронте. Поэтому наш главный рычаг — не изделие и не технология сама по себе. По крайней мере, в большинстве случаев, кроме действительно high-tech: баллистических ракет.

Наше главное преимущество — в возможности предоставить готовое целостное решение. В случае перехватчиков: и технология дрона, и программное обеспечение, закаленное на тысячах пусков, и обученные операторы, и системы управления, и тактика, и логика построения всего процесса. Экспортировать такие решения — единственная дисциплина, где мы имеем действительно сильную конкурентную позицию. Как только мы упрощаем это до продажи дрона — проигрываем иностранным производителям. С украинскими корнями или без.

Военнослужащие подразделения противовоздушной обороны 420 отдельного батальона беспилотных систем «Хорт» готовятся к полету беспилотника-перехватчика P1-Sun FPV во время боевой смены в Харьковской области, Украина, 17 марта 2026 года. / Фото: REUTERS/Валентин Огиренко

Хорошо, но как экспортировать решения? Производственная и технологическая инфраструктура почти на месте, вот-вот заработает обновленная комиссия по экспорту. А как экспортировать знания, навыки, тактику? Как делать интеграцию?

На этот вопрос есть ответ. В большинстве стран эту работу выполняют интеграторы и так называемые defense services providers — компании, предоставляющие оборонные услуги. В США есть Constellis и Parsons, в Британии — Babcock, во Франции — DCI. Они работают в партнерстве с производителями как единая экосистема: одни делают железо, другие обеспечивают, чтобы оно летело в правильном направлении, строят архитектуру выполнения задач. Делают так, что генералы страны-покупателя понимают, как применить решение, а солдаты — какую кнопку нажать и когда.

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Есть еще один аргумент в пользу интеграторов. Наша война — это соревнование двух креативных и технически подкованных сторон, где тактика и требования к технике меняются очень быстро. Типичное возражение: любое проданное решение быстро устареет. Ответ прост: устареет — приедем и обновим. Но есть ли кому приехать?

Частные услуги за границей: что нужно понимать

Традиционно едва ли не единственной машиной государства для предоставления услуг за рубежом был Укроборонсервис. Справится ли он с такой задачей? Для меня ответ настолько же очевиден, как и то, способны ли мы были вести войну дронов, если бы эксклюзивное право на их производство имел какой-то государственный Укрдронбуд. Конкуренция частных производителей разогнала наш ВПК, помогла генерировать инновации и выйти на большие объемы. То же самое должно произойти в сфере услуг.

Я не готов серьезно обсуждать, что интеграция и обучение для партнеров силами ВСУ — это система. Это не задача ВСУ ни по закону, ни по дизайну. Отправить специалистов на Ближний Восток в нужный момент — хорошая идея. Своевременная, но временная, в большой степени психологическая. Не более.

Новобранцы 118-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины посещают свои первые военные учения вблизи линии фронта, Запорожская область, Украина, 5 апреля 2026 года / Фото: REUTERS/Stringer

Есть и конкретные аргументы в пользу частных игроков. Первый — там, где есть частная инициатива, все более вероятно растет и развивается. Второй — использовать действующих военных означает снимать людей с боевых позиций и привлекать их к защите граждан иностранного государства. Украинцы будут иметь вопрос: почему, когда прилетает по Киеву, наши военные работают за рубежом? Это создает политическое напряжение.

Третий — частный подрядчик снижает геополитические риски для государства. Если произошла ошибка и пострадали гражданские — это проблема подрядчика, не государства Украина. Четвертый — ветераны. Это огромный ресурс людей с уникальным опытом, которые ищут себя после войны. Человек, который прошел через это сам, и берет тебя за руку со словами «сейчас будет немного страшно» — это совсем другая ценность, чем инструктор из учебника.

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Чтобы частные услуги заработали системно — нужно государственное благословение. Благословение экспорта решений в целом. И отдельно — хотя бы базовое видение пути сервис-провайдеров к контрактам.

Определенные деятели уже делали подходы к легализации оборонных услуг, но воевали не в ту сторону. Были попытки протащить через Раду закон о ЧВК — но это ложный путь. Работа сервис-провайдера совсем другая, чем работа ЧВК, хотя бы тем, что провайдер, как правило, не имеет мандата выполнять боевые задачи: стрелять, запускать дроны, ракеты. Нет смысла устанавливать аналогичный строгий режим регулирования.

Как это работает в мире: примеры

ЧВК, кстати, тоже полезная вещь, но в украинском обществе эта модель воспринимается искаженно. Первая ассоциация — Вагнер. Не инженеры и тактические мозги, не тренеры — а толпа уголовников с пулеметами. Хотя сам Вагнер не является ЧВК в классическом смысле, а скорее парамилитарной группировкой ВС РФ — об этом есть хорошая книга двух российских журналистов, достойная внимания именно тем, что написана изнутри. Показательно, что согласно приведенным там документам, Вагнер получал оружие по сведениям Министерства обороны РФ. Очень условная «частная» компания.

Есть и удачные примеры того, как это работает иначе. Франция тренирует украинских военных, привлекая компании, которые являются фактически полугосударственными — но юридически частными. Они же тренируют филиппинцев пользоваться лодками, которые продает Франция. Это и есть экосистема: изделие плюс сервис, государство плюс частный подрядчик.

Военнослужащий 154-й бригады Вооруженных сил Украины посещает военные учения между боевыми задачами, Украина, 4 апреля 2026 года. / Фото: REUTERS/Serhii Korovainyi

Поэтому регулирование нужно — но без четкого разделения сервис-провайдеров и ЧВК далеко не уедем.

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А без сервис-провайдеров нас ждет кровавая борьба на конкурентном рынке товаров вместо голубого океана решений. Там — поражение по большинству позиций. Останутся перспективы лишь в самых технологичных нишах: часть дипстрайков, часть разведчиков, ракеты.

Картина безопасности в мире просто толкает нас стать провайдером безопасности — на фоне многочисленных конфликтов и того, как отдельные страны, ранее выполнявшие эту роль, меняют курс. Но окно возможностей не вечно. Конкуренты тоже учатся — в том числе воюя с нами. И у них открыт экспорт, и у них работают сервис-провайдеры.

Момент есть. Он не будет ждать.