24 апреля отмечается День памяти жертв геноцида армян. Дата была установлена в напоминание о событиях 1915 года , когда в Османской империи начались массовые аресты и депортации армянских интеллектуалов и общественных деятелей.

Редакторка ленты новостей сайта NV.ua Варвара Шолян возвращается в своей авторской колонке к событиям 111-летней давности и проводит параллели между армянским и украинским народами.

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Варвара Шолян Журналистка NV.ua

За период 1915—1917, по оценкам историков, погибли около полутора миллионов армян. Изгнание, принудительная исламизация детей, марши смерти в Сирийскую пустыню, сопровождавшиеся убийствами, грабежами и изнасилованиями, концентрационные лагеря для выживших — пройдет два десятилетия, и в августе 1939-го, накануне вторжения в Польшу, Адольф Гитлер скажет свое печально известное: «Кто сегодня вспоминает об уничтожении армян?».

Накануне Первой мировой войны статус армян, проживавших на территории Османской империи, был несколько противоречивым. Они были зимми — этим термином обозначалось немусульманское население. Зимми дословно переводится как «защищенное лицо», а фактически такой статус означал запрет на владение оружием, занятие государственных должностей, дачу показаний в суде, даже выезд за пределы определенных регионов. Были и специфические запреты — право ездить верхом на лошадях имели только мусульмане (поскольку лошадь считалась «благородным животным»), для остальных оставались мулы и ослы. Зимми облагались джизией — «платой за защиту». Этот налог трактовался как материальное доказательство лояльности немусульман мусульманскому государству и его законам.

Несмотря на все эти ограничения, армяне играли важную роль в экономической и культурной жизни Османской империи. Армянская община в Стамбуле насчитывала около 150−200 тыс. человек и состояла преимущественно из представителей интеллигенции — литераторов, музыкантов, юристов, религиозных деятелей. Армяне занимались международной и внутренней торговлей и часто выступали посредниками между условными Востоком и Западом. Много было и армян-финансистов — и это часто раздражало мусульманское большинство, особенно в периоды экономического упадка. А накануне 1915-го Османская империя вступила как раз в такой период.

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В Первую мировую османы вписались за Тройственный союз, и последствия войны в конце концов стали фатальными для всех участников коалиции. Германская и Австро-Венгерская империи потерпели крах осенью 1918 года, Османская продержалась чуть дольше и прекратила существование в 1922-м. Несколько больше повезло Италии, которая сохраняла нейтралитет, а весной 1915 года перешла на сторону Антанты. По состоянию на апрель 1915-го дела у Османской империи уже были неутешительными — экономический кризис, территориальные потери в результате Балканских войн 1912−1913 годов, усиление социальной напряженности. Все это конечно же противоречило амбициозным лозунгам младотурков, пришедших к власти через революцию 1908 года. Пантюркизм — идея доминирования турецкой нации — был просто обречен начать искать «внутренних врагов», и таким врагом выбрали армян.

Формальным поводом стали армянские восстания против османского гнета в конце XIX-начале XX веков. Катализатором стала Гамидийская резня 1894−1896, в результате которой погибли от 100 до 300 тыс. армян (некоторые авторы даже называют ее первым этапом геноцида армян).

В ночь на 24 апреля 1915 года в Стамбуле (тогдашнем Константинополе) по приказу министра внутренних дел Османской империи Талаат-паши ведущие деятели армянской общины были арестованы и отправлены в центры временного содержания вблизи Ангоры (ныне Анкара). После принятия в мае так называемого Закона Техджир (фактически — закона о депортации) арестованные были принудительно перемещены, а большинство из них — в конце концов убиты. Среди депортированных и казненных были профессор Стамбульского университета Диран Келекян, просветитель Ованес Арутюнян, литераторы Даниэл Варужан, Атом Ярджанян (Сиаманто), Рубен Чилингирян (Севак) и даже депутат османского парламента, правозащитник Крикор Зограб.

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Уничтожение армянской интеллигенции в исторических исследованиях часто сравнивают с военной стратегией «обезглавливания», когда в первую очередь устраняется командование или высшее руководство. События 24 апреля 1915 года запустили машину репрессий. Сначала армян депортировали и уничтожали в восточных провинциях Ван, Эрзерум и Битлис, а уже в августе 1915-го это происходило на всех территориях с армянским населением. Ключевую роль играла Тешкилят-и махсуса (Специальная организация) — военизированная разведывательная служба, созданная для проведения тайных операций, во главе с Бахаэддином Шакиром. Она состояла в основном из осужденных преступников, которых освобождали из тюрем при условии, что они «будут служить государству» (невольно напрашивается «отправятся на СВО»).



Армянских мужчин, служивших в османской армии, разоружали и отправляли в так называемые рабочие батальоны, где вскоре убивали. Тех, кто не был военным, казнили во время депортаций. Массовые казни старались проводить возле водоемов, чтобы было легче избавляться от трупов. Мертвых тел было столько, что они блокировали даже самые большие реки, например Тигр и Евфрат. Французский историк Раймон Кеворкян писал, что последствия сказывались еще долго после событий 1915−1916 — загрязненная вода вызывала эпидемии.

Османское правительство приказывало как можно скорее убирать трупы, чтобы предотвратить фотодокументацию, однако часто «отряды смерти» так спешили, что не придерживались этих указаний и бросали тела убитых прямо у дорог. Поэтому немало доказательств депортации и массовых казней сохранилось.

Группа армянских депортированных идет через Таврские горы, предположительно ноябрь 1915 года / Фото: Фото Армина Т. Вегнера. Немецкий литературный архив в Марбахе/Мемориальный музей Холокоста (США)

Женщин и детей, которые составляли подавляющее большинство депортированных, обычно не казнили сразу, а гнали через горы в концентрационные лагеря в пустыне. Тех, кто не мог идти из-за истощения или болезни, расстреливали или просто бросали на произвол судьбы. В лагерях Дейр-эз-Зор были уничтожены 150 тыс. армян.

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Еще одним геноцидным способом решения «армянского вопроса» была принудительная исламизация. Иногда армяне прибегали к обращению в ислам, чтобы спасти себя и свои семьи, но даже такой шанс был довольно призрачным — обычно османская власть настаивала на тотальном истреблении армян. Если обращение в ислам все же разрешалось, то это автоматически влекло за собой отказ от армянского имени, запрет армянского языка, а женщины должны были немедленно вступать в браки исключительно с мусульманами. Для детей создавались специальные государственные детские дома со строгими процедурами «перевоспитания», чтобы лишить их армянской идентичности.

Имущество депортированных армян османские власти провозглашали «ничейным». Его учет должны были вести специально созданные комиссии, но на самом деле они были просто прикрытием для разграбления. Из-за опасений, что выжившие после депортации со временем вернутся, в феврале 1916 года в Османской империи запустили еще одну волну массовых убийств армян.

Однако способность армянского народа адаптироваться и выжить оказалась большей, чем того ожидали организаторы геноцида. Благодаря инициативе Ворбахавак (Որբահավաք - дословно «сбор сирот») удалось найти и вернуть тысячи армянских детей, оказавшихся в турецких или курдских семьях, в приютах или просто на улице. Иногда это была очень сложная миссия — когда речь шла о детях, которые уже были обращены в ислам, говорили на турецком и даже могли не осознавать собственные армянские корни.

Группа из 1500 армянских детей в лагере беженцев организации Near East Relief в Александруполисе. Греция, 1921-1922 годы / Фото: Международный Комитет Красного Креста/Мемориальный музей Холокоста (США)

После окончания Первой мировой и поражения Тройственного союза один из главных «идеологов» геноцида армян Талаат-паша бежал в Германию. 15 марта 1921 года он был застрелен бывшим военным, армянином Согомоном Телиряном. Убийство Талаат-паши было лишь частью Операции Немезида, проведенной Армянской революционной федерацией (Дашнакцутюн). 17 апреля 1922 года в Берлине был застрелен бывший глава Специальной организации Бахаэддин Шакир. В июле того же года Немезида ликвидировала еще одного из триумвирата пашей Ахмеда Джемаля (Джемаль-пашу). Измаил Энвер (больше известный как Энвер-паша) погиб в августе 1922 года на территории современного Таджикистана в бою с красноармейской кавалерийской бригадой под командованием этнического армянина Якова Мелкумова (Акоба Мелкумяна). Основная версия — что Энвер-паша был убит пулеметным огнем, но есть и неофициальная, которая утверждает, что Мелкумов лично зарубил его саблей. В любом случае, псевдопророчество Гитлера не сбылось и геноцид армян (Մեծ Եղեռն - Метс Егерн, «Великое преступление») не забыт до сих пор.

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По состоянию на 2025 год массовые убийства армян 1915 года официально признали геноцидом 34 государства, а также Святой престол. Отрицают геноцид армян Турция, Азербайджан и Пакистан. Украины в списке признавших нет. Армения, со своей стороны, официально не признала Голодомор 1932−1933 годов геноцидом украинского народа.

«Давайте, попробуйте уничтожить этот народ, — писал американский литератор армянского происхождения Уильям Сароян в рассказе Армянин и армянин, — это маленькое племя якобы неважных людей, чья история якобы закончилась, чьи войны якобы проиграны, чьи книги якобы никто не читает, чью музыку якобы никто уже не слышит, чьи молитвы якобы не произносятся. Попробуйте уничтожить их. Представьте, что снова 1915 год. Попробуйте уничтожить Армению. Посмотрим, как у вас это получится. Выгоните их в пустыню из их домов. Оставьте их без воды и без хлеба. Сожгите их дома и церкви. Вы будете уверены, что они не выживут. Вы будете уверены, что они никогда не будут смеяться. Вы будете вполне уверены — но пройдут годы, и вот они снова, эти двое, сидят себе в баре, и смеются, и разговаривают на своем языке».

Пожалуй, лучшего описания для народа, борющегося за право на жизнь с имперской колымагой смерти, и не найти.