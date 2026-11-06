16-летний юноша, сбежавший от отца из оккупации, но задержанный в Беларуси, воссоединился с мамой
16-летний юноша, сбежавший от отца из оккупации, воссоединился с мамой (Фото: Омбудсмен Дмитрий Лубинец / Telegram)
В Украине воссоединились мать и ее 16-летний сын. Подросток сбежал из оккупации от отца, который применял к нему физическую силу и запрещал учиться, но в Беларуси его задержали при попытке пересечь границу.
Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.
Юноша долгое время жил с отцом на временно оккупированной части Херсонщины.
По словам матери, отец подростка придерживался пророссийских взглядов, запрещал сыну учиться, систематически оказывал на него психологическое давление и прибегал к домашнему насилию. Поэтому 16-летний юноша решил самостоятельно выехать с оккупированной территории.
Он добрался до Беларуси, но при попытке пересечь границу был задержан белорусскими правоохранителями. Основанием послужило заявление отца об «исчезновении сына».
После задержания мальчика поместили в детский приют в Беларуси. В то же время российские оккупационные «органы» приняли решение о его обязательном возвращении к отцу.
От матери подростка потребовали лично явиться в зарубежное учреждение и забрать сына в сжатые сроки. Ситуация осложнялась тем, что у женщины не было загранпаспорта.
31 октября, во время эвакуации жителей Олешек на подконтрольную Украине территорию, мать и сын воссоединились.
«А уже через несколько дней парень будет праздновать свое 17-летие. На этот раз — рядом с мамой, на свободной земле», — отметил Лубинец.
Что известно об эвакуации из Олешек
27 октября в Олешках началась гуманитарная миссия по эвакуации гражданских лиц при посредничестве США. В городе начал действовать режим тишины.
30 октября, после разминирования и доставки помощи, начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.
Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.
31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.
По данным Генштаба ВСУ, российские войска использовали гуманитарную паузу в Олешках для усиления своих позиций.
Агентство AFP сообщало, что Киев предлагал продлить перемирие, действовавшее в Олешках, однако Москва отклонила эту инициативу.