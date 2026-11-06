16-летний юноша, сбежавший от отца из оккупации, но задержанный в Беларуси, воссоединился с мамой

16-летний юноша, сбежавший от отца из оккупации, воссоединился с мамой (Фото: Омбудсмен Дмитрий Лубинец / Telegram)

В Украине воссоединились мать и ее 16-летний сын . Подросток сбежал из оккупации от отца, который применял к нему физическую силу и запрещал учиться, но в Беларуси его задержали при попытке пересечь границу.

Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Юноша долгое время жил с отцом на временно оккупированной части Херсонщины.

По словам матери, отец подростка придерживался пророссийских взглядов, запрещал сыну учиться, систематически оказывал на него психологическое давление и прибегал к домашнему насилию. Поэтому 16-летний юноша решил самостоятельно выехать с оккупированной территории.

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Он добрался до Беларуси, но при попытке пересечь границу был задержан белорусскими правоохранителями. Основанием послужило заявление отца об «исчезновении сына».

После задержания мальчика поместили в детский приют в Беларуси. В то же время российские оккупационные «органы» приняли решение о его обязательном возвращении к отцу.

Фото: Омбудсмен Дмитрий Лубинец / Telegram

От матери подростка потребовали лично явиться в зарубежное учреждение и забрать сына в сжатые сроки. Ситуация осложнялась тем, что у женщины не было загранпаспорта.

31 октября, во время эвакуации жителей Олешек на подконтрольную Украине территорию, мать и сын воссоединились.

«А уже через несколько дней парень будет праздновать свое 17-летие. На этот раз — рядом с мамой, на свободной земле», — отметил Лубинец.

Что известно об эвакуации из Олешек

27 октября в Олешках началась гуманитарная миссия по эвакуации гражданских лиц при посредничестве США. В городе начал действовать режим тишины.

30 октября, после разминирования и доставки помощи, начался основной этап гуманитарной миссии — эвакуация. Было подготовлено 25 автобусов на 750 мест. Жители Олешек, выразившие желание вернуться на подконтрольные Киеву территории, отправились в российскую Анапу (Краснодарский край). Оттуда они вылетели в Беларусь четырьмя самолетами, а затем автобусами направились в Украину. Также были эвакуированы те, кто захотел выехать в Россию. Часть жителей осталась в городе.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщал, что с начала перемирия не было зафиксировано ни одного обстрела.

31 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщил о завершении гуманитарной операции по эвакуации людей.

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По данным Генштаба ВСУ, российские войска использовали гуманитарную паузу в Олешках для усиления своих позиций.

Агентство AFP сообщало, что Киев предлагал продлить перемирие, действовавшее в Олешках, однако Москва отклонила эту инициативу.