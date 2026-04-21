В Украине начали новый этап поиска захоронений жертв Волынской трагедии

20 апреля на территории бывших сел Островки и Воля Островецкая Волынской области начались поисковые работы по выявлению захоронений жителей, которые стали жертвами Волынской трагедии в августе 1943 года.

Об этом сообщили в Министерстве культуры Украины.

Отмечается, что поиски захоронений продлятся до 1 мая 2026 года. Целью работ является выявление места захоронения. Если исследователям удастся найти захоронение, ученые проведут эксгумацию, после чего состоится идентификация останков и достойное перезахоронение.

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К исследованию присоединятся сотрудники Института национальной памяти Республики Польша и Вроцлавского медицинского университета, которые являются представителями польской стороны.

В Министерстве культуры Украины отметили, что работы будут сопровождаться соответствующими мерами безопасности, а также профессиональным надзором со стороны украинских ученых.

«Трагические страницы общей истории обоих народов ХХ века остаются чувствительными для поляков и украинцев. В то же время последовательный и ответственный диалог в этих вопросах является залогом достойного чествования памяти жертв», — отметил заместитель Министра культуры Украины Иван Вербицкий.

Инфографика: NV

Поисковые работы будут проходить согласно договоренностям, достигнутым по результатам деятельности Украинско-польской рабочей группы по вопросам национальной памяти и по результатам договоренностей президентов обеих стран. В 2026 году такие работы планируется осуществлять как на территории Украины, так и на территории Республики Польша.

Что известно о поисковых работах погибших во время Волынской трагедии

В мае 2025 года в рамках сотрудничества Украины и Польши по Волынской трагедии завершили полевой этап эксгумационных работ в селе Пужники Тернопольской области. Были найдены останки 42 человек. ДНК-тесты делают на территории Польши.

30 сентября 2025 года украинские исследователи из львовского мемориально-поискового центра Доля провели эксгумационные работы в польском селе Юрково (ныне Юречкова) Подкарпатского воеводства.

Они предполагали, что на этом месте могло быть похоронено до 18 бойцов Украинской Повстанческой Армии (УПА), которые погибли в бою с польской Армией Любови, защищая местных украинцев от депортации.

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В конце 2025 года Украина предоставила Польше новые разрешения на поисковые работы в Тернопольской и Волынской областях. Поиски запланировали на 2026 год.

23 марта 2026 года в селе Углы на Ровенщине украинские и польские специалисты начали поисково-эксгумационные работы с целью выявления жертв Волынской трагедии. В конце марта стало известно, что массовых захоронений поляков на этой территории не обнаружили.